Шварценеггер привел осла на встречу с украинскими победителями Евровидения

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Опубликовано: 28.10.2022 11:47 , Обновлено: 28.10.2022

Музыканты украинской группы, победители Евровидения-2022 KALUSH Orchestra встретились в Лос-Анджелесе с американской звездой Арнольдом Шварценеггером. И рассказали, что он привел им... осла.

«Йо, вчера залетели в гости к Арнольду Шварценеггеру. Он пригласил нас к себе домой и вышел встречать с большим домашним ослом», — написали артисты в Instagram.

И показали на видео, как тот выходит из своего дома вместе с животным (которого зовут Лулу, между прочем):

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[link href=“https://www.instagram.com/reel/CkOKqRZo-oH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от KALUSH (@kalush.official) [/link]

Американский актер пожал украинцам руки и пожелал: «И только с волей и драйвом поднимайтесь вверх! Это то, что вы делаете!».

В свою очередь Kalush подарили Шварцнеггеру свою фирменную розовую панамку, а также веточку хлопка.

Кстати, о том, что голливудская звезда завел себе ослика, стало известно в феврале 2020 года. Шварценеггер пришел со своим новым другом в свой офис и познакомил его со всеми своими сотрудниками.

Также у него есть и пони.

Напомним, Арнольд Шварценеггер поддержал Украину после российского вторжения.

«Я с народом Украины. Я разделяю ваше горе и вашу надежду на мир. Вы вдохновляете меня своей храбростью и своей человечностью перед лицом этого кошмара. Благослови вас Бог», — написал он.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что победители Евровидения-2022 украинская группа Kalush Orchestra презентовали клип на песню «Стефания», с которой они победили в финале песенного конкурса. Клип к композиции опубликовали на официальной странице группы в Youtube. Свой клип на эту песню сделали и сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).

Новость Телеграф