"Непростое, но необходимое решение" — Молдова отказалась участвовать в "Евровидении"-2025

Опубликовано: 22.01.2025 15:04 , Обновлено: 22.01.2025

Молдавская телерадиокомпания TRM сообщила, что в этом году страна не будет принимать участие в международном песенном конкуре "Евровидение". По словам организаторов, решение было принято "после детального анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и творческих проблем". Национальный отборочный тур в Молдове также отменили.

Директор телеканала Moldova-1 Корнелиу Дурнеску заявил, что это было “непростое, но необходимое решение в нынешних условиях”, передало издание News Maker. Он добавил, что национальный отбор в 2025 году “выявил определённые проблемы”, среди которых:

снижение общественного интереса,

снижение качества песен,

ухудшение уровня художественных постановок.

По его словам, эти три фактора “вызвали негативную реакцию” среди специалистов и общественности, подчеркнув необходимость “существенной реформы процесса отбора”. Вместе с тем Дурнеску пообещал пересмотреть критерии отборочного этапа в будущем, что, по его мнению, должно послужить толчком к участию в конкурсе большего количества талантливых артистов.

“Мы проконсультировались со специалистами в области музыки, и большинство из них высказали серьёзные сомнения по поводу участия Молдовы в этом году, полностью согласившись с мнением жюри, которое TRM отобрало для этого конкурса. Мы уважаем мнение профессионалов и понимаем, что должны принимать ответственные решения, — отметил Корнелиу Дурнеску.

[info_b]К слову, Молдова участвует в конкурсе «Евровидение» каждый год с момента своего дебюта в 2005-ом. Лучше всего страна выступила в 2017 году, когда группа Sunstroke Project заняла 3-е место с хитом Hey Mamma. Из 19 раз, когда мы видели Молдову на «Евровидении», она прошла в 13 полуфиналов. [/info_b]

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Кроме того, по словам Дурнеску, участие в «Евровидении» требует значительных затрат, в том числе на организацию национального финала, подготовку шоу, продвижение артиста, поездки и проживание команды, сценическое оформление, техническое оборудование и другие сопутствующие расходы. Плата за участие в Европейском вещательном союзе для молдавского телеканала составляет ни много ни мало — 21,486 евро (около 76705 белорусских рублей).

“Это решение далось нам нелегко, но мы заверяем вас, что оно было тщательно проанализировано. Мы знаем, что все мы хотели бы организовать национальный финал и выбрать песню, которая представляла бы нас на международной сцене. Однако мы твёрдо убеждены, что это решение повысит интерес к участию в будущих конкурсах. Мы сделаем всё возможное, чтобы вернуться на «Евровидение» с новыми силами”, — заявила глава молдавской делегации Даниэла Круду.

[info_b]Напомним, 69-й конкурс песни «Евровидение» пройдёт в Швейцарии. Первый полуфинал запланирован на 13 мая, второй — на 15 мая 2025 года. Финал состоится 17 мая. [/info_b]

Ранее Telegraf.new писал, что в мае 2021 года организатор «Евровидения» — Европейский вещательный союз (EBU) — приостановил членство Белтелерадиокомпании, телеканалы которой транслировали конкурс. Таким образом Беларусь потеряла право как на участие в конкурсе, так и на показ “Евровидения” по своему ТВ.

Также мы рассказывали, что в 2024 году конкурс «Евровидение», вопреки прогнозам букмекеров, выиграла Швейцария, которой удалось в финале обойти Хорватию. Впрочем, финал конкурса запомнился не только неожиданной рокировкой в списке фаворитов, но и рядом скандалов и происшествий.

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