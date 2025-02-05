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Опубликовано: 05.02.2025 16:48 , Обновлено: 05.02.2025

Народный артист Беларуси композитор Эдуард Ханок в интервью брестской областной газете «Заря» рассказал, почему сейчас, в преклонном возрасте, он начал активно выступать перед молодёжью в учреждениях образования.

«Я провёл более пятисот творческих встреч в различных учреждениях образования», — с гордостью заявил он. Именно работа с юной аудиторией позволила композитору, по его собственным словам, впервые почувствовать себя настоящей звездой: «Сейчас я не в тени, сейчас я — калиф. Пусть калиф на час, Магомаев на час. Но, тем не менее, я впервые почувствовал себя звездой».

Композитор сравнил свою творческую биографию с симфонией и подчеркнул, что сейчас для него особенно важен «финал». «Когда-то, когда я работал над симфонией и не всё получалось, профессор Кабалевский, известный композитор, дал мне совет: „Запомни: неважно, каким будет начало, важно каким будет финал. Плохой финал испортит впечатление от всей симфонии“. Сейчас я делаю финал. Нашёл свою форму работы с молодёжью, дал сотни концертов для детей», — пояснил Ханок.

Его супруга, Ляля Ивановна, добавила, что дети на концертах слушают композитора с неподдельным интересом, преображаясь на глазах. А сам Эдуард Семёнович признался, что общение со школьниками заряжает его положительными эмоциями и даже омолаживает: «Они в шоке от неожиданности, от соприкосновения с неизвестной им песенной культурой. Да и я иногда чувствую себя подростком».

Однако мэтр выступал не только в школах и вузах, но и перед многотысячной аудиторией на «Минск-Арене». Его пригласила на свой концерт певица Anna Asti. Вместе они исполнили припев её хита «Царица».

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