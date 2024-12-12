"И меня повело..." — Народный артист Беларуси Ханок спел вживую с Анной Асти

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Опубликовано: 12.12.2024 12:10 , Обновлено: 12.12.2024

Накануне в "Минск-Арене" прошёл очередной концерт известной поп-исполнительницы Анны Асти, во время которого на сцену вышел народный артист Беларуси Эдуард Ханок. И не просто вышел, а спел с ней одну из самых популярных песен последних лет — "Царица". После дуэта девушка поблагодарила композитора, обняла его и вручила огромный букет роз.

На кадрах, которые один из поклонников певицы опубликовал в TikTok, видно, как Ханок вышел на сцену, после чего Асти начала его расхваливать. По её словам, если бы “у неё был такой учитель музыки, она пела бы в миллиард раз лучше”. Кроме того, певица назвала композитора “потрясающим”, обняла и поцеловала в щёку.

[info_b]Эдуард Ханок — заслуженный деятель культуры Белорусской ССР (1982), а также народный артист Беларуси (1996). Является автором таких популярных песен, как: «Лягу, прилягу», «То ли ещё будет», «Малиновка», «Два поля», «Я у бабушки живу», «Зима», «Завируха» и многие другие.[/info_b]

“Спасибо, Анна, что пригласила. Дело в том, что я человек эмоциональный. Послушал все твои песни и меня так повело, что я до сих пор остановиться не могу,” — сделал отсылку к названию одного из треков Асти Эдуард Ханок (он так и называется — “Повело”).

Ранее Telegraf.news писал, что б84-летний белорусский композитор Эдуард Ханок рассказал, как выступает в школах и умудряется в своём возрасте быть интересным молодежи. Те, кто видел его в деле, говорят, что «аудитория просто пищит».

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