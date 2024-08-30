Стало известно, в каком городе пройдет "Евровидение-2025"

Опубликовано: 30.08.2024 13:12 , Обновлено: 30.08.2024

В Европейском вещательном союзе (European Broadcasting Union, EBU) сообщили, что песенный конкурс "Евровидение-2025" запланировали провести в швейцарском городе Базель.

Как отметили на сайте EBU, “Евровидение” впервые организуют в немецкоязычной части Швейцарии. Раньше эта страна принимала конкурс в Лугано в 1956 году и в Лозанне в 1989-м.

“Евровидение” запланировали провести на арене St. Jakobshalle вместимостью 12,4 тыс. человек недалеко от Базеля. 13 и 15 мая - полуфиналы, 17-го - финал.

«EBU в восторге от того, что Базель был выбран в качестве города-организатора конкурса песни «Евровидение-2025». Конкурс зародился в Швейцарии, в Лугано, в 1956 году, и здорово вернуть его на родину почти 70 лет спустя. Стратегическое расположение Базеля на перекрестке европейских дорог делает его идеальным местом для мероприятия», - поделился супервайзер конкурса Мартин Остердаль.

При выборе города, как рассказал EBU, учитывали возможность размещения делегаций, зрителей, журналистов со всего мира и не только, местную инфраструктуру и другие критерии.

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[info_b]Базель - город на северо-западе Швейцарии, столица немецкоязычного полукантона Базель-Штадт. Население Базеля составляет 173,4 тыс. человек. Город расположен на реке Рейн. Среди достопримечательностей - Базельский собор, Шпалентор (городские ворота), церковь Святого Павла.[/info_b]

Организаторы дополнили, что билеты на событие поступят в продажу в “ближайшие месяцы”, а полный список участвующих в “Евровидение-2025” стран опубликуют позже.

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