Концерт белорусского рэпера Макса Коржа второй раз отменили в Казахстане

Опубликовано: 28.08.2025 09:59 , Обновлено: 28.08.2025

В Казахстане отменили концерт белорусского рэп-исполнителя Макса Коржа, который был запланирован на 6 сентября. Причину отмены озвучили в Дирекции спортивных сооружений города Алматы, на площадке которой должно было состояться мероприятие.

Официальной причиной отмены концерта в Дирекции назвали то, что они не получили от команды музыканта всех необходимых документов для заключения договора на проведение культурно-массового мероприятия.

“До предполагаемой даты концерта остаются считанные дни, а подготовка Центрального стадиона к проведению мероприятий подобного масштаба требует от 10 до 20 дней. По состоянию на сегодняшний день в адрес Дирекции не были представлены все необходимые документы, которые могли бы служить основанием для заключения договора. В связи с этим проведение мероприятия представляется невозможным как с юридической, так и с технической точки зрения”, - заявили в дирекции.

Там сослались на то, что регулярные концерты на десятки тысяч зрителей “оказывают значительную нагрузку на газон”, что в последствии “негативно сказывается на качестве проведения футбольных матчей”. Впрочем, это не помешало Центральному стадиону Алматы принять 10 августа концерт американской звезды Дженнифер Лопес.

Тем не менее, в ближайшее время администрация Центрального стадиона города пообещала “сосредоточиться на своём профильном предназначении – спортивных событиях”. Там уже запланированы матча футбольного клуба “Кайрат” в рамках группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА.

Все вопросы, связанные с возвратом билетов, в Дирекции посоветовали адресовать непосредственно организаторам концерта и точкам продажи билетов.

Сам белорусский исполнитель пока публично не комментировал отмену своего концерта. Между тем, это уже вторая несостоявшаяся попытка Коржа выступить в Алматы. В прошлом году его концерт также отменили по неким “техническим причинам”. Тогда музыкант в своих соцсетях пожаловался на то, что в последний момент “всплывают матчи, которые не дают достаточного количество дней, чтобы подготовить всё к мощному отрыву”.

Белорусский рэпер Макс Корж попал в скандал в Польше. Вмешалась даже полиция

Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом месяце Макс Корж попал в скандал в Польше. После его концерта премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о высылке из страны 63 человек — 6 граждан Беларуси и 57 граждан Украины.

Премьер Польши Туск объявил о депортации 6 белорусов после концерта Коржа