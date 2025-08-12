Премьер Польши Туск объявил о депортации 6 белорусов после концерта Коржа

Опубликовано: 12.08.2025 16:29 , Обновлено: 17.09.2025

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о высылке из страны 63 человек после «беспорядков» на концерте белорусского музыканта Макса Коржа в Варшаве. Среди них — шесть граждан Беларуси и 57 граждан Украины.

«Они должны будут покинуть Польшу добровольно или под принуждением», — заявил Туск. По его утверждению, польские суды «отреагировали молниеносно» и обвиняемые в преступлениях или правонарушениях уже получили наказание, сообщила WP.

Напомним, концерт белорусского исполнителя Макса Коржа прошёл на Национальном стадионе в Варшаве в субботу, 9 августа. По заявлению польских властей, мероприятие, собравшее около 60 тысяч зрителей , сопровождалось беспорядками. Фанаты перепрыгивали через барьеры, отделяющие трибуны от площадки перед сценой, и вступали в столкновения с охраной. Из-за этого начало концерта задержалось на полтора часа, а в какой-то момент он и вовсе был под угрозой срыва.

Всего, по данным польской полиции, за различные правонарушения задержано 109 человек . Им вменили в том числе хранение наркотиков, нападение на сотрудников охраны и пронос пиротехники. По имеющейся информации, часть задержанных получила штрафы на общую сумму более 11 тысяч злотых (около $3000).

Кроме того, особый резонанс в Польше вызвала демонстрация флага ОУН-УПА, который в толпе держал гражданин Украины. Он извинился за свой поступок.

Туск, комментируя ситуацию, призвал не допускать разжигания антиукраинских настроений, заявив, что «это был бы исторический проступок и невообразимая глупость», которая, по его словам, выгодна России. Он назвал произошедшее «великим экзаменом на зрелость», сообщил портал Onet.

Ранее журналисты Telegraf.news сообщали, что самого Макса Коржа польская полиция обвинила в организации несанкционированного мероприятия перед концертом.

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