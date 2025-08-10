Белорусский рэпер Макс Корж попал в скандал в Польше. Вмешалась даже полиция

Опубликовано: 10.08.2025 08:27 , Обновлено: 10.08.2025

В районе Варшавы под названием Воля прошел неразрешенный, самодеятельный концерт белорусского рэпера Макса Коржа. Все бы ничего, но слушатели музыки ставили после себя горы мусора, а местные жители пожаловались в полицию на шум.

Как сообщило издание Miejski Reporter, полиция столицы Польши уже занялась расследованием незаконного мероприятия.

Miejski Reporter рассказал что накануне своего официального концерта на стадионе артист собрал несколько тысяч человек в районе Воля, приглашения на него были разосланы в социальных сетях. Мариуш, житель улицы Ордона, где проходил концерт, охарактеризовал поведение участников вечеринки как «дикое», сообщило другое издание City Reporter.

На место концерта из-за жалоб местных жителей прибыли подразделения полиции. «Сотрудники полиции выписали 25 штрафов и задержали шестерых человек за хранение наркотиков», — уточнили в полиции. Там же пообещали, что “будет подано ходатайство о привлечении организатора мероприятия к ответственности за нарушение общественного порядка”.

Глава этого района Варшавы рассказал, как развивались события.

“У организатора не было разрешения на столь масштабное массовое мероприятие, требующее особой подготовки и обеспечения безопасности. Полицейские прибыли на место до 18:00, не имея никакого представления о планируемом в этом месте столь масштабном собрании. По мере роста числа участников численность полиции соответственно увеличивалась. В пик операции участвовало несколько сотен полицейских. В результате действий полиции после 22:00 организатор прекратил мероприятие”, - написал мэр района Воля Кшиштоф Стшалковский.

Тем временем, официальный концерт Макса Коржа на Национальном стадионе в Варшаве, стоимость билетов на который варьировалась от €55 до 152, прошел по плану. Ранее в 2023 и 2024 годы он три раза выступил в Европе.