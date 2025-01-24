В Лос-Анджелесе объявили номинантов на "Оскар"-2025. У какого фильма 13 шансов на победу?

Опубликовано: 24.01.2025 09:36 , Обновлено: 24.01.2025

В четверг, 23 января, американская киноакадемия объявила номинантов на 97-ю премию «Оскар», которая должна состояться 3 марта. Рекордсменом по количеству номинаций стал французский мюзикл на мексиканскую тему от Жака Одиара «Эмилия Перес» (сразу 13 категорий). Помимо этого, впервые после распада СССР на престижную кинопремию номинировали российского актёра.

Интересно, что номинации должны были назвать ещё на прошлой неделе, однако из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе объявление отложили. Напомним, масштабное бедствие охватило Калифорнию в первой половине января. Тогда огонь унёс жизни 24 человек и уничтожил больше 10 тысяч строений. Некоторые в связи с этим предлагали даже отменить мероприятие.

В США 30 тысяч человек покинули свои дома из-за «адских» лесных пожаров

Однако объявление номинантов в зале Samuel Goldwyn Theater всё-таки состоялось. Организаторы отметили, что «почти целый век «Оскары» собирают нас всех, чтобы выразить почтение сообществу и киноиндустрии». Так, впервые после распада Советского Союза шанс на статуэтку получил российский актёр Юра Борисов за роль в фильме “Анора”. В целом списки номинантов выглядят так:

“Лучший фильм”:

«Анора», «Бруталист», «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Дюна: Часть 2», «Эмилия Перес», «Я все еще здесь», «Мальчишки из «Никеля», «Субстанция», «Злая: Сказка о ведьме Запада».

[info_b]«Эмилия Перес» — французская комедия о мексиканском наркобароне, желающем совершить трансгендерный переход. Помимо «Золотого глобуса» за лучший фильм в своём жанре, картина получила на конкурсе награду как лучший фильм не на английском языке и другие призы.[/info_b]

“Лучший режиссёр”:

Шон Бэйкер, «Анора», Брэйди Корбет, «Бруталист», Джеймс Мэнголд, «Боб Дилан: Никому не известный», Жак Одиар, «Эмилия Перес», Корали Фаржиа, «Субстанция».

“Лучшая женская роль”:

Синтия Эриво, «Злая: Сказка о ведьме Запада», Карла София Гаскон, «Эмилия Перес», Майки Мэдисон, «Анора», Деми Мур, «Субстанция», Фернанда Торрес, «Я все еще здесь».

Юра Борисов (слева), Майки Мэдисон и Марк Эйдельштейн — актёры фильма "Анора"

“Лучшая мужская роль”:

Эдриан Броуди, «Бруталист», Тимоти Шаламе, «Боб Дилан: Никому не известный», Колман Доминго «Синг-Синг», Рэйф Файнс, «Конклав», Себастиан Стэн, «Ученик: Восхождение Трампа».

“Лучшая мужская роль второго плана”:

Юра Борисов, «Анора», Киран Калкин, «Настоящая боль», Джереми Стронг, «Ученик», Гай Пирс, «Бруталист», Эдвард Нортон, «Боб Дилан: Никому не известный».

“Лучшая женская роль второго плана”:

Моника Барбаро, «Боб Дилан: Никому не известный, Ариана Гранде, «Злая: Сказка о ведьме Запада», Фелисити Джонс, «Бруталист», Изабелла Росселини, «Конклав», Зои Салдана, «Эмилия Перес».

“Лучший международный фильм”:

«Я все еще здесь», Бразилия, «Девушка с иглой», Дания, «Эмилия Перес», Франция, «Семя священного инжира», Германия, «Течение», Латвия.

Деми мур в фильме "Субстанция"

“Лучший анимационный фильм”:

«Течение», «Головоломка-2», «Мемуары улитки», «Уоллис и громит: Самая дикая месть», «Дикий робот».

“Лучшая операторская работа”:

«Бруталист», Лу Кроули, «Дюна. Часть 2», Грейг Фрэйзер, «Эмилия Перес», Поль Гийом, «Мария», Эд Лахман, «Носферату», Джарин Блашке.

“Лучшая работа художника-постановщика”:

«Бруталист», «Конклав», «Дюна. Часть 2», «Носферату», «Злая: Сказка о ведьме Запада».

“Лучший адаптированный сценарий”:

«Боб Дилан: Никому не известный», Джеймс Мэнголд, Джей Кокс, «Конклав», Питер Строан, «Эмилия Перес», Жак Одиар, Тома Бидеген, Леа Мисиус, «Мальчишки из «Никеля», RaMell Ross, Джослин Барнс, Колсон Уайтхед, «Синг-Синг», Клин Бентли, Брент Бюэлл, Джон Х. Ричардсон.

“Лучший оригинальный сценарий”:

«Анора», Шон Бэйкер, «Бруталист», Брэйди Корбет, «Настоящая боль», Джесси Айзенберг, «5 сентября», Тим Фельбаум, Мориц Биндер, Алекс Дэвид, «Субстанция», Корали Фаржиа.

Ральф Файнс в фильме "Конклав"

“Лучший монтаж”:

«Анора», «Бруталист», «Конклав», «Эмилия Перес», «Злая: Сказка о ведьме Запада».

“Лучший звук”:

«Боб Дилан: Никому не известный», «Дюна. Часть 2», «Эмилия Перес», «Злая: Сказка о ведьме Запада», «Дикий робот».

“Лучшие визуальные эффекты”:

«Чужой Ромул», «Быть лучше: История Робби Уильямса», «Дюна. Часть 2», «Планета обезьян. Новое царство», «Злая: Сказка о ведьме Запада».

“Лучшая песня к фильму”:

El Mal из фильма «Эмилия Перес», The Journey из фильма «Батальон 6888», Like a Bird из фильма «Синг-Синг», Mi Camino из фильма «Эмилия Перес», Never Too Late из документального фильма «Элтон Джон: Never Too Late».

“Лучшая оригинальная музыка к фильму”:

«Бруталист», «Конклав», «Эмилия Перес», «Злая: Сказка о ведьме с Запада», «Дикий робот».

Ранее Telegraf.news писал, что в ночь на 6 января в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград кинопремии “Золотой глобус”. В число номинантов, помимо западных актёров разного толка, впервые за долгое время попал и российский актёр. Рассказываем, какие фильмы и сериалы взяли премии в главных категориях и какие актёры удивили своими победами.

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