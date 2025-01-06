Эти актёры и фильмы удивили своими победами на "Золотом глобусе-2025". С кем соперничали Деми Мур и Колин Фаррел?

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Опубликовано: 06.01.2025 12:35 , Обновлено: 06.01.2025

В ночь на 6 января в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград кинопремии "Золотой глобус". В число номинантов, помимо западных актёров разного толка, впервые за долгое время попал и российский актёр. Рассказываем, какие фильмы и сериалы взяли премии в главных категориях и какие актёры удивили победами.

Церемония “Золотого глобуса” в 2025 году приковала к себе внимание многих любителей кино. Помимо множества сильных картин, которые боролись за право обладания статусной премией, интерес кинокритиков и зрителей вызвала плеяда актёров, в числе которых оказались ранее считавшиеся “попкорновыми” Деми Мур, Селена Гомес и другие. А также актёр-россиянин, сыгравший в одном из нашумевших фильмов.

Какие фильмы и сериалы получили “Золотой глобус”?

Награду в категории “Лучший фильм - драма” взял “Бруталист” , повествующий о тридцати годах жизни венгерского еврейского архитектора, пережившего Холокост. Главную роль сыграл Эдриан Броуди (“Пианист”), а режиссёром выступил Брэдли Корбет, который взял приз в своей категории.

Фильм уже был высоко оценён на Венецианском кинофестивале и, вероятно, будет одним из потенциальных претендентов на получение золотой статуэтки “Оскара” весной 2025 года. Картина обошла претендентов, среди которых были нашумевшая вторая часть “Дюны”, “Конклав” и другие.

Лучшим фильмом в жанре мюзикла или комедии признали “Эмилию Перес” с поющей Зоей Салданой (“Стражи галактики”, “Аватар”). Картина обошла сильных претендентов в лице “Субстанции”, “Настоящей боли” и “Аноры”.

Сериалами-триумфаторами стали “Сёгун” от FX (в жанре драмы) и “Хитрости” от HBO (в жанре мюзикла или комедии). Лучшим мини-сериалом признали «Олененок» .

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Какие актёры взяли основные награды?

Одним из самых ярких триумфаторов стала Деми Мур , которая впервые за свою долгую карьеру получила столь престижную награду в категории «Лучшая актриса в мюзикле или комедии». Премию ей принесла роль в нашумевшей «Субстанции». Со сцены звезда призналась, что никогда не рассчитывала, что её работа когда-либо будет так высоко оценена, ведь ещё на заре карьеры продюсеры окрестили её «попкорновой актрисой».

«Я сейчас просто в шоке. Занимаюсь этим уже долгое время, больше 45 лет, но сейчас первый раз, когда я как актриса что-либо выиграла. Я невероятно польщена. 30 лет назад один продюсер сказал мне, что я актриса для попкорна. И тогда я поняла, что признание – это не то, что у меня будет», – сказала Деми Мур со сцены, получив «Золотой Глобус».

Среди претенденток на награду в этой номинации также были Эми Адамс («Ночная стерва»), Синтия Эриво, («Злая») Карла София Гаскон (“Эмилия Перес”), Майки Мэдисон (“Анора”), Зендая («Претенденты»).

Лучшим актёром в этой категории признали Себастьяна Стэна за роль в «Другом человеке». Звезда Marvel пришёл на церемонию и как драматический актёр с номинацией за роль в скандальном «Ученике». Он обошёл Джесси Айзенберга, Хью Гранта и других.

“Лучшим актёром в драматическом фильме” вполне ожидаемо стал Эдриан Броуди с ролью в “Бруталисте”. Актёру не впервой получать высокие награды. Ранее он удостаивался “Оскара”, но “Золотой глобус” получил впервые. Позади звезда “Пианиста” оставил Тимоти Шаламе, Дэниела Крейга, Себастьяна Стэна и других.

Лучшей драматической актрисой признали не столь широко известную бразильянку Фернанду Монтенегра за роль в фильме «Я все еще здесь».

Получили свои статуэтки и актёры за второстепенные роли. В их числе брат звезды любимой новогодней комедии миллионов “Один дома” Маколея Калкина — Киран Калкин («Настоящая боль»). Он обошёл Эдварда Нортона, Дензела Вашингтона и россиянина Юрия Борисова.

Среди актрис отметили Зои Салдану, которая сыграла в лучшем мюзикле «Эмилия Перес». Она, среди прочего, обошла таких голосистых звёзд, как Селена Гомес и Ариана Гранде.

Лучшими актёрами мини-сериалов и телефильмов признали Колина Фаррелла («Пингвин») и Джоди Фостер («Настоящий детектив: Ночная страна»). Первый в гонке за премией обошёл среди прочих Эвана Макагрегора («Джентльмен в Москве») и Эндрю Скотта («Рипли»), вторая — Кейт Бланшетт («Отказ от ответственности»), Кристин Милиоти («Пингвин»), Софию Вергару («Гризельда»), Наоми Уоттс («Вражда: Капоте против лебедей») и Кейт Уинслет («Режим»).

Лучшими актёрами телесериалов стали звёзды получившего награду “Сёгуна” Хироюки Санада и Анна Савай . Их игра, по мнению критиков “Золотого глобуса”, превзошла уровень таких звёзд, как Кира Найтли, Джейк Джилленхол, Гэри Олдман и Билли Боб Торнтон, которые также номинировались на награды в этой категории.

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