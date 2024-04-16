"Немножко себя обезопасили" - Белорусский телеканал снял комедию по поручению Лукашенко. О чем?

🎥 Видео

Опубликовано: 16.04.2024 16:28 , Обновлено: 16.04.2024

Белорусский государственный телеканал ОНТ снял комедийный фильм "АЗС № 1". В ролях - более 30 белорусов, однако в одном из эпизодов пообещали показать российского актера Марата Башарова. Подробности рассказало агентство "Минск-Новости".

Как отметила директор дирекции спецпроектов телеканала ОНТ Елена Лобач, поручил снимать этот фильм Александр Лукашенко. “Наше кино нельзя назвать большим кино. Это наша такая проба. Это снимал наш режиссер, который никогда не снимал кино, снимал наш оператор-постановщик, который никогда не снимал кино”, - рассказала Лобач.

По ее словам, акцент на белорусских актерах - “принципиальная позиция”.

“Нам бы, конечно, хотелось думать, что будет гомерический хохот в зале. Но жанр очень сложный, юмор - очень субъективная штука. Поэтому мы немножко себя обезопасили и ушли в историю, попытались ее как-то комедийно решить. Но если не будет прямо смешно, будет забавно местами”, - заверил автор сценария Максим Сокол.

Что по сюжету

Согласно задумке сценаристов, объявляется конкурс на нефтеперерабатывающем предприятии на звание лучшей заправки. А главный приз - должность заместителя гендиректора, вместе с ней - “безграничные перспективы”. В конкурсе хочет участвовать Аркадий Комаровский - начальник АЗС № 1. И не просто участвовать, а победить “любыми способами”.

Новость Телеграф

Победа близка, однако на заправке появляется нерадивый сын генерального директора, из-за которого у компании большие убытки. Комаровский озадачен: он должен увеличить прибыль и не уволить при этом нового работника.

Картину снимали полгода. Пока провели закрытый кинопоказ. Директор предприятия «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» Анатолий Короткий заявил, что “смеялся громче всех”: “Очень весело! Приятно было видеть одну из наших заправок, дорогу, по которой сам часто проезжаю…”

Когда и где увидят фильм “АЗС № 1” обычные зрители, пока неизвестно.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как Американская академия кинематографических искусств и наук объявила победителей своей ежегодной премии “Оскар”. Лучшей полнометражной документальной картиной 2024 года признали фильм украинского режиссера Мстислава Чернова “20 дней в Мариуполе”. К слову, эту кинопремию украинской картине вручили впервые.

«Лучше бы я не снимал этот фильм» — Украинская картина получила «Оскар». А какую назвали «фильмом года»?