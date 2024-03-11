"Лучше бы я не снимал этот фильм" - Украинская картина получила "Оскар". А какую назвали "фильмом года"?

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Опубликовано: 11.03.2024 08:56 , Обновлено: 11.03.2024

В ночь с 10 на 11 марта Американская академия кинематографических искусств и наук объявила победителей своей ежегодной премии "Оскар". Лучшей полнометражной документальной картиной 2024 года признали фильм украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе". Престижная американская кинопремия достаётся украинскому фильму впервые.

Выступая на церемонии вручения “Оскара-2024” в Лос-Анджелесе, Чернов заявил, что он, “возможно, первый режиссёр”, который не радуется этой награде в полной мере.

“Лучше бы я никогда не снимал этот фильм”, — завил Чернов и признался, что с удовольствием обменял бы полученный “Оскар” на то, чтобы войны между Россией и Украиной никогда не было.

При этом Чернов отметил, что благодаря его документальному фильму, получившему международное признание, “люди Мариуполя, как и все другие, кто отдал свои жизни, никогда не будут забыты”. По словам режиссёра, “кинематограф формирует воспоминания, а воспоминания формируют историю”.

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Фото: AFP

Триумф “Оппенгеймера”

Что касается главных номинаций кинопремии, в этом году обошлось без сюрпризов: настоящим триумфатором “Оскара-2024” стала историческая драма “Оппенгеймер” режиссера Кристофера Нолана. Фильм был представлен сразу в 13 номинациях и в результате забрал семь статуэток:

Лучший фильм 2023 года,

Лучший режиссер - Кристофер Нолан,

Лучшая мужская роль - исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи,

Лучший актер второго плана - Роберт Дауни-младший,

Лучший саундтрек - шведский музыкант Людвиг Йоранссон,

Лучший оператор - Хойте Ван Хойтема,

Лучший монтаж - Дженнифер Лейм.

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Какие ещё фильмы получили “Оскар” в этом году?

“Оскар” за “лучшую женскую роль” в этом году достался американской актрисе Эмме Стоун за роль в чёрной комедии в жанре стимпанка “Бедные-несчастные”. Этак картина принесла статуэтку также Холли Уоддингтон, которую признали ” Лучшим кинокостюмером” .

“Лучшей актрисой второго плана” признали Давайн Рэндольф, которая сыграла роль потерявшей ребенка матери в рождественской драме “Оставленные”.

Не осталась без “Оскара” и нашумевшая картина “Барби”. Песню Билли Айлиш и Финнеаса О’Коннела “What Was I Made For?” из этого фильма признали “Лучшей песней” 2023 года.

Сразу две статуэтки - за “Лучший звук” и как “Лучший международный фильм” - взяла британская картина о Холокосте “Зона интересов”.

В номинации “Лучший оригинальный сценарий” победу одержала французская лента “Анатомия падения”, ранее уже получившая “Золотую пальмовую ветвь” на Каннском кинофестивале. “Лучшим адаптированным сценарием” признали фильм “Американское чтиво”, основанный на романе Персиваля Эверетта “Стирание”.

“Оскар” за “Лучшие визуальные эффекты” получил очередной фильм из франшизы о Годзилле “Годзилла: Минус один”.

Легенда японской анимации Хаяо Миядзаки за свою новую картину “Мальчик и птица” также получил “Оскар” - в номинации “Лучший полнометражный анимационный фильм”, а лучшей анимационной короткометражкой признали антивоенную работу Дейва Маллинса и Шона Оно Леннона (сына Джона Леннона и Йоко Оно) под название “Война закончена!”

“Лучшим игровым короткометражным фильмом” назвали “Чудесную историю Генри Шугара”, а “Лучшей документальной короткометражкой” – “Последнюю ремонтную мастерскую”.