Настоящий Бэтмен жил в 19 веке? Узнали, есть ли правда в легенде из TikTok

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Опубликовано: 17.01.2025 13:28 , Обновлено: 17.01.2025

Соцсети нередко становятся источником зарождения слухов и невероятных теорий, которые тысячи пользователей могут воспринимать за чистую монету. Такие истории могут подолгу собирать просмотры, вызывая многотысячные дискуссии в комментариях. Так, например, в TikTok завирусилась теория происхождения Бэтмена, чей прототип, по утверждениям автора, жил ещё в 19 веке. Telegraf.news узнал, откуда она взялась и есть ли в ней место для правды.

Прообразом Бэтмена послужила история англичанина из 18 века?

Бэтмен в исполнении Роберта Паттинсона. Фильм "Бэтмен" 2022 года

Пользователь с ником Mr. Talboth в TikТokопубликовал пост с фотографией, под которой поведал историю реального Бэтмена.

По его словам, прототипом популярного героя комиксо Dc является некий англичанин по имени Билл Смит из Суффолка. Он якобы перебрался в США в 1870 году и устроился подсобным рабочим в магазине мясника в Нью-Йорке.

Согласно легенде из TikТok, лавка его работодателя постоянно подвергалась нападкам воров. И в какой-то момент Билл Смит решил заняться благим делом. Мужчина начал преследовать преступников, которые нападали на беззащитных людей по ночам.

Позднее к нему подключился и другой благодетель - второй помощник мясника по имени Робин. Спустя годы Билл Смит решил создать для себя таинственный образ и придумал маску летучей мыши, с которой якобы его и запечатлели на старинной фотографии. В таком виде он по ночам обходил окрестности в поисках злоумышленников.

Умер герой, по заверениям автора, в феврале 1896 года. Мужчине было 66, и он каким-то образом скончался от переохлаждения, оставшись один в морозную ночь.

По словам автора поста, создатели образа Бэтмена взяли за прототип реальный облик мистера Смита, который был живой легендой.

Некоторые пользователи соцсети поверили в историю реального Бэтмена.

“Интересно, и это хорошо, что такие люди были и есть. Молодец мужик! Жаль, что мало таких благородных людей”, — написал один из комментаторов.

Однако другая часть комментаторов отнеслась к информации более критично.

“Что-то мне подсказывает, что это гон”, — написал один из комментаторов.

“За фантазию и сказку - пять”, — сказался другой.

“Мне кажется это Лев Толстой”, — предположил кто-то.

Откуда взялось фото?

Фото "реального Бэтмена", которое можно найти в Сети

Старинная фотография с бородатым мужчиной в маске летучей мыши циркулирует в интернете уже более 10 лет и часто оно сопровождает несколько легенд происхожеднения Бетмена.

По одной из версий мужчина на фото шотландец и потомок шотландского короля Роберта Брюса, это Уэйн Брюс.

Издание Y!entertainment с помощью обратного поиска изображений выяснило, что впрервые в интернете это фото опубликовала художественная фотомастерская Foto Marvellini, которая была основана в 2011 году и занималась редактированием фото, в том числе и в винтажном стиле.

Это фото фигурировало на сайте под названием «Bat barbone». Согласно описанию изображения «Bat barbone», оно было «напечатано в темной комнате и обработано дубильной кислотой» и «помещено в деревянную раму начала 1900-х годов».

Издание обратилось за разъяснением к фотомастерской и спросили о происхождении фотографии. Владельцы Foto Marvellini Андреа и Карло Марвеллини подтвердили нам, что изображение их оригинальная работа, а первый отпечаток “Bat barbone” был сделан в 2012 году.

Они оцифровали оригинальные фотографии из Библиотеки Конгресса США 1860-х и 1890-х годов, вставив маску на этапе постобработки. Об этом эксперименте создатели фотографии “реального Бэтмена” рассказывали газете il Fatto Quotidiano в 2014 году. Это, к слову, не единственная подобная их работа. Например, существуют также винтажная фотография “женщины-кошки” и других людей в масках.

“Наш коллектив отклоняет тему «подделки» в фотографии, играет с абсурдом, восхваляет прошлые приемы, создает достоверных предков и верные посмертные свидетельства. С помощью [наших] намеренно «обманчивых» работ Foto Marvelli предлагает зрителю вспомнить, что изображения в целом по своей природе вызывают и формируют его эмоции и его понимание мира”, — объясняли своё видение и эксперимент авторы.

Легенда же о Бэтмене впервые привязалась к фотографии в 2016 году на сайте Suffolk Gazette. Именно там зародилась история о благодетеле Билле Смите. Однако информация на этом сайте носит сатирический характер. Более того его создатели даже опубликовала пост на Facebook в 2020 году, пояснив, что история не настоящая.

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Вот как про создание персонажа рассказывали его официальные авторы

Таким было первое появление Бэтмена в комиксах в 1939 году

Персонаж Брюса Уэйна, более известного как Бэтмен, был создан Бобом Кейном и его партнером Биллом Фингером - американским писателем и создателем комиксов. Впервые персонаж появился в 1939 году в Detective Comics. Согласно некрологу Кейна в New York Times за 1998 год, образ персонажа был собирательным.

На его создание его вдохновили фильм 1920-х годов под названием “знак Зорро”, радио-шоу под названием “Тень” и фильм 1930 года под названием “Шёпот летучей мыши”. В этом фильме преступник в плаще светит своей эмблемой летучей мыши на стену прямо перед тем, как убить своих жертв. Также, по крайней мере, в одной сцене он стоит на крыше здания и расправляет свой плащ.

Также Кейн, по его признанию, почерпнул вдохновение у Леонардо да Винчи.

"Отцами" Бэтмена стали карикатурист Боб Кейн и писатель и создатель комиксов Билл Фингер.

«Я помню, когда мне было 12 или 13 лет, я был ярым читателем книг о том, как все начиналось… и я наткнулся на книгу о Леонардо да Винчи. Там была фотография летательного аппарата с огромными крыльями летучей мыши… Мне он показался похожим на человека-летучую мышь», — приводит его слова издание Y!entertainment.

Билл Фингер же придумал герою имя Брюс Уэйн. Оно было вдохновлено Брюс фигурой короля Шотландии Роберта I Брюса. Фамилию же Уэйн взяли у героя американской революции Энтони Уэйна. Билл Фингер также продумал основные черты Бэтмена, такие, как зубчатые края плаща и пустые белые глаза. Написанием сценариев и сюжетов приключений Бэтмена по большей части занимался именно Фингер.

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