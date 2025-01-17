Настоящий Бэтмен жил в 19 веке? Узнали, есть ли правда в легенде из TikTok
Соцсети нередко становятся источником зарождения слухов и невероятных теорий, которые тысячи пользователей могут воспринимать за чистую монету. Такие истории могут подолгу собирать просмотры, вызывая многотысячные дискуссии в комментариях. Так, например, в TikTok завирусилась теория происхождения Бэтмена, чей прототип, по утверждениям автора, жил ещё в 19 веке. Telegraf.news узнал, откуда она взялась и есть ли в ней место для правды.
Прообразом Бэтмена послужила история англичанина из 18 века?
Пользователь с ником Mr. Talboth в TikТokопубликовал пост с фотографией, под которой поведал историю реального Бэтмена.
По его словам, прототипом популярного героя комиксо Dc является некий англичанин по имени Билл Смит из Суффолка. Он якобы перебрался в США в 1870 году и устроился подсобным рабочим в магазине мясника в Нью-Йорке.
Согласно легенде из TikТok, лавка его работодателя постоянно подвергалась нападкам воров. И в какой-то момент Билл Смит решил заняться благим делом. Мужчина начал преследовать преступников, которые нападали на беззащитных людей по ночам.
Позднее к нему подключился и другой благодетель - второй помощник мясника по имени Робин. Спустя годы Билл Смит решил создать для себя таинственный образ и придумал маску летучей мыши, с которой якобы его и запечатлели на старинной фотографии. В таком виде он по ночам обходил окрестности в поисках злоумышленников.
Умер герой, по заверениям автора, в феврале 1896 года. Мужчине было 66, и он каким-то образом скончался от переохлаждения, оставшись один в морозную ночь.
По словам автора поста, создатели образа Бэтмена взяли за прототип реальный облик мистера Смита, который был живой легендой.
Некоторые пользователи соцсети поверили в историю реального Бэтмена.
“Интересно, и это хорошо, что такие люди были и есть. Молодец мужик! Жаль, что мало таких благородных людей”, — написал один из комментаторов.
Однако другая часть комментаторов отнеслась к информации более критично.
“Что-то мне подсказывает, что это гон”, — написал один из комментаторов.
“За фантазию и сказку - пять”, — сказался другой.
“Мне кажется это Лев Толстой”, — предположил кто-то.
Откуда взялось фото?
Старинная фотография с бородатым мужчиной в маске летучей мыши циркулирует в интернете уже более 10 лет и часто оно сопровождает несколько легенд происхожеднения Бетмена.
По одной из версий мужчина на фото шотландец и потомок шотландского короля Роберта Брюса, это Уэйн Брюс.
Издание Y!entertainment с помощью обратного поиска изображений выяснило, что впрервые в интернете это фото опубликовала художественная фотомастерская Foto Marvellini, которая была основана в 2011 году и занималась редактированием фото, в том числе и в винтажном стиле.
Это фото фигурировало на сайте под названием «Bat barbone». Согласно описанию изображения «Bat barbone», оно было «напечатано в темной комнате и обработано дубильной кислотой» и «помещено в деревянную раму начала 1900-х годов».
Издание обратилось за разъяснением к фотомастерской и спросили о происхождении фотографии. Владельцы Foto Marvellini Андреа и Карло Марвеллини подтвердили нам, что изображение их оригинальная работа, а первый отпечаток “Bat barbone” был сделан в 2012 году.
Они оцифровали оригинальные фотографии из Библиотеки Конгресса США 1860-х и 1890-х годов, вставив маску на этапе постобработки. Об этом эксперименте создатели фотографии “реального Бэтмена” рассказывали газете il Fatto Quotidiano в 2014 году. Это, к слову, не единственная подобная их работа. Например, существуют также винтажная фотография “женщины-кошки” и других людей в масках.
“Наш коллектив отклоняет тему «подделки» в фотографии, играет с абсурдом, восхваляет прошлые приемы, создает достоверных предков и верные посмертные свидетельства. С помощью [наших] намеренно «обманчивых» работ Foto Marvelli предлагает зрителю вспомнить, что изображения в целом по своей природе вызывают и формируют его эмоции и его понимание мира”, — объясняли своё видение и эксперимент авторы.
Легенда же о Бэтмене впервые привязалась к фотографии в 2016 году на сайте Suffolk Gazette. Именно там зародилась история о благодетеле Билле Смите. Однако информация на этом сайте носит сатирический характер. Более того его создатели даже опубликовала пост на Facebook в 2020 году, пояснив, что история не настоящая.
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Вот как про создание персонажа рассказывали его официальные авторы
Персонаж Брюса Уэйна, более известного как Бэтмен, был создан Бобом Кейном и его партнером Биллом Фингером - американским писателем и создателем комиксов. Впервые персонаж появился в 1939 году в Detective Comics. Согласно некрологу Кейна в New York Times за 1998 год, образ персонажа был собирательным.
На его создание его вдохновили фильм 1920-х годов под названием “знак Зорро”, радио-шоу под названием “Тень” и фильм 1930 года под названием “Шёпот летучей мыши”. В этом фильме преступник в плаще светит своей эмблемой летучей мыши на стену прямо перед тем, как убить своих жертв. Также, по крайней мере, в одной сцене он стоит на крыше здания и расправляет свой плащ.
Также Кейн, по его признанию, почерпнул вдохновение у Леонардо да Винчи.
«Я помню, когда мне было 12 или 13 лет, я был ярым читателем книг о том, как все начиналось… и я наткнулся на книгу о Леонардо да Винчи. Там была фотография летательного аппарата с огромными крыльями летучей мыши… Мне он показался похожим на человека-летучую мышь», — приводит его слова издание Y!entertainment.
Билл Фингер же придумал герою имя Брюс Уэйн. Оно было вдохновлено Брюс фигурой короля Шотландии Роберта I Брюса. Фамилию же Уэйн взяли у героя американской революции Энтони Уэйна. Билл Фингер также продумал основные черты Бэтмена, такие, как зубчатые края плаща и пустые белые глаза. Написанием сценариев и сюжетов приключений Бэтмена по большей части занимался именно Фингер.
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