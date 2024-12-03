Правда ли, что под значком Škoda прячется Volkswagen? Тиктокер проверил миф и собрал 6 млн просмотров

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Опубликовано: 03.12.2024 13:14 , Обновлено: 03.12.2024

В среде автовладельцев и не только гуляет легенда о том, что если заглянуть под капот Škoda и содрать значок производителя с двигателя, то под ним обнаружится значок Volkswagen. Пользователь TikTok решил узнать, миф это или нет, и поделился видео в соцсетях. Ролик внезапно стал вирусным, собрав менее чем за сутки почти 6,5 миллиона просмотров.

Блогер Мельничук Денис работает на СТО и активно ведёт страничку на автомобильную тематику в TikTok. Одно из видео он решил посвятить теме “разоблачения мифа” о том, что под значком двигателя у чешской Škoda скрывается немецкий Volkswagen. Молодой человек подогрел значок горелкой и снял его, обнаружив, что миф оказался правдой.

“Да, ребята. Интернет не врет. Под значком Škoda действительно скрывается Volkswagen”, - резюмировал автор видеоролика, проведя своё “исследование”.

Под видео вмиг образовалась дискуссия, длиной более чем в 4 тысяч комментариев. Многие пользователи сослались на то, что в этом факте нет ничего удивительного, поскольку Škoda входит в концерн Volkswagen, и марка просто использует запчасти от материнской компании.

“Шкода входит в концерн Фольксваген. И моторы у них одинаковые, и подвеска, и электрика, только форма кузова разная”, - написал один из комментаторов.

Некоторые также заметили, что не было нужды снимать значок, чтобы понять, что в автомобиле установлен немецкий двигатель.

“То есть TDI вам ничего не говорит, да?” - высказался кто-то.

[info_b]TDI ( Turbocharged Direct Injection ) — это термин Volkswagen Group для обозначения текущей линейки турбодизельных двигателей с системой непосредственного впрыска Common Rail , которые в дополнение к турбокомпрессору имеют промежуточный охладитель.[/info_b]

Другие же нашли этот факт достойным любопытства, а кто-то признался, что не задумывался о том, насколько Škoda уже немецкий автомобиль.

“А потом что-то на Китай говорят. Понятно, что это одна фирма, но степень экономности на лицо”, - написал один из комментаторов.

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Почему Škoda слилась с Volkswagen?

Помимо основного бренда, в группу Volkswagen AG входят марки Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Lamborghini и Bugatti. Также немецкий концерн владеет брендами Scania AB и MAN AG, под которыми выпускаются автобусы, седельные тягачи, грузовики и самосвалы и делает мотоциклы Ducati.

К слову чешская Škoda стала дочкой Volkswagen более 30 лет назад.

В начале 1990-х годов, когда Восточная Европа открыла свои двери для западных инвестиций, руководители немецкого Volkswagen увидели возможность укрепить свои позиции на международном рынке. Škoda в этот период пусть и имела хорошую репутацию, страдала от недостатка современных технологий и производственных мощностей.

Заводы Škoda нуждались в модернизации, и капитальные вливания со стороны Volkswagen позволили значительно повысить качество и конкурентоспособность автомобилей. Создание совместных платформ и технологий дало старт производству современных моделей, что привело к резкому росту продаж как в Чехии, так и за ее пределами. Это сотрудничество также обеспечило доступ к новым рынкам, способствуя глобальной экспансии Volkswagen.

В 1991 году началось поэтапное поглощение Škoda немецким Volkswagen. Сначала Volkswagen выкупил 31 % доли из собственности чешского производителя, в 1995 нарастил долю до 70 %, а в 2000 году окончательно поглотил Škoda, выкупив оставшиеся 30%.

Чешская Škoda стала четвёртым брендом, который присоединился к концерну Volkswagen. Уже тогда компания владела марками Audi и SEAT.

Стоит признать, что поглощение Škoda не только закрепило позиции Volkswagen в Восточной Европе, но и создало синергию, которая позволила обеим маркам развиваться и укреплять свои позиции на автомобильном рынке.

На сегодняшний день Škoda занимает позицию крупнейшего экспортера из Чехии и является одним из ведущих работодателей в стране. Автомобили под маркой Škoda реализуются более чем в ста государствах, и по итогам 2018 года общий объем мировых продаж составил более 1,25 миллиона автомобилей.

Интересно, что в глазах некоторых потребителей марка по-прежнему ассоциируется только с Чехией.

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