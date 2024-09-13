Появился трейлер второй части "Венома" с Томом Харди. Когда покажут?

🎥 Видео

Опубликовано: 13.09.2024 08:23 , Обновлено: 27.09.2024

Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала на своём YouTube трейлер второй части "Венома" с Томом Харди в главной роли. Его премьера состоится уже в октябре.

Вместе с Томом Харди экранное время разделили также Вуди Харрельсон, Мишель Уильямс и Наоми Харрис. Известно, что к работе над сценарием и продюсированию фильма причастен и сам Харди.

Напомним, что первая часть фантастического боевика про паразитирующего инопланетного симбиота вышла в 2018 году и собрала более 856 миллионов долларов в прокате.

Выход второй части фильма, которая получила название «Веном: Последний танец», назначен на 25 октября 2024 года.

В новой части фильма зрители увидят жизнь главного героя, в тело которого более года назад вселился инопланетный симбиот Веном. Журналист Эдди Брок старается адаптироваться к своей новой реальности с суперспособностями и постоянным стремлением Венома откусывать головы людям.

Брок пытается восстановить свою карьеру и берёт интервью у серийного убийцы Клетуса Кэседи, который случайно становится владельцем симбиота Карнажа и сбегает из тюрьмы в самый разгар своей казни.