Больше не нужно пересматривать "Один дома". Вот какие 10 фильмов последних лет точно зарядят новогодним настроением

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Опубликовано: 17.12.2024 10:05 , Обновлено: 17.12.2024

Пушистый снег, запах мандаринов, мерцание праздничных гирлянд. Иногда даже всего этого недостаточно для того, чтобы подарить ощущение Нового года. В такие моменты многие начинают включать проверенные годами киноленты, реплики из которых уже успели выучить наизусть. Однако совсем необязательно тратить время на кино, которое уже не может подарить новых впечатлений. Telegraf.news собрал лучшие рождественские новинки уходящего 2024 года, а также достойные новогодние ленты минувших лет, которые вы могли пропустить. Вот какие 10 фильмов зарядят вас новогодним настроением.

Найти хороший новогодний фильм для многих киноманов представляется задачей со звёздочкой, ведь каждый год кинематограф извергает бесчисленное множество новинок, которые совсем неинтересно смотреть. Однако так или иначе, иной раз всё же лучше найти время для нового впечатления, чем в тысячный раз пересматривать “Один дома” или “Иронию судьбы”. В этой подборке фильмов мы собрали новогодние новинки уходящего 2023 года и лучшее из того, что выходило в жанре после 2020, чтобы вы интересно провели свой досуг и зарядились позитивом в преддверии праздника.

«Дорогой Санта»

Рождественские комедии — это тот жанр фильмов, к которому зрители любят каждый год возвращаться снова и снова. В нынешнем году один из фильмов с нетривиальным сюжетом представил автор ярких комедий конца 90-х Бобби Фаррели («Тупой и еще тупее», «Я, снова я и Ирэн»).

Несмотря на интригующую завязку, фильм был оценён достаточно прохладно как зрителями, так и критиками. Грубоватый и неотёсанный юмор не зашёл всей аудитории, и по мнению некоторых рецензентов, делает картину неподходящей даже для заявленного рейтинга 13+.

Тем не менее игру Джека Блэка («Джуманджи: Зов джунглей», «Кинг-Конг»), сыгравшего Сатану, оценили многие.

Сюжет комедии повествует о мальчике Лиаме, который пишет с ошибками и случайно вместо того, чтобы отправить письмо Санте, адресует его… Сатане. Воодушевлённый письмом дьявол решает заявиться к 11-летнему просителю, чтобы забрать его душу.

Кинопоиск: 5.8

IMDb 5.4

«Миссия: Красный»

Нечасто история о Санте-Клаусе представляется в жанре боевика, но в нынешнем году кинематограф явил и такой фильм. Новогодний приключенческий экшен с элементами комедии и фантастики определённо может стать одним из лучших фильмов, которые можно посмотреть в кругу семьи в преддверии Нового года.

Для съёмок был выделен огромный производственный бюджет (около 250 миллионов долларов), а на ведущие роли позвали больших звёзд в лице Криса Эванса («Капитан Америка»), Люси Лью («Убить Билла»), Дж. К. Симмонса («Одержимость»). Также одну из главных ролей сыграл Дуэйн «Скала» Джонсон, который стал и одним из продюсеров фильма. Премьера фильма состоялась ещё в ноябре, и лента уже доступна для просмотра в Сети.

6.6 на Кинопоиске и IMDb

“Наш маленький секрет”

Ну какой же Новый год обходится без лёгких романтических комедий? В нынешнем году произошло очередное пополнение в жанре — на этот раз снова со звездой ромкомов 2000-х Линдси Лохан.

Спустя годы звезда “Дрянных девчонок” наконец завязала с пагубными пристрастиями и начала своё постепенное возвращение в мир кино. За последние годы это уже вторая её роль в рождественской комедии, и по отзывам критиков она более удачная.

Если вы нуждаетесь в лёгком и ненавязчивом кино, которое можно посмотреть со своей половинкой или просто включить фоном во время нарезки салатов, то это отличный выбор, чтобы приподнять настроение. “Наш маленький секрет” пусть и не собрал оваций критиков, но отметился ностальгически тёплым вайбом тех самых комедий 2000-х.

Сюжет повествует об истории Эйвери (Линдси Лохан) и Логана (Йен Хардинг), которые были знакомы с детства и 10 лет назад полюбили друг друга. Однако когда Эйвери одномоментно получила приглашение на работу в Лондоне и предложение руки и сердца от возлюбленного, она сделала выбор в пользу первого, и их пути разошлись. Спустя годы Эйвери готовится произвести впечатление на семью своего нового парня и приезжает к ним на Рождество, где знакомится с его сестрой. Та ожидает в гости своего жениха, и внезапно выясняется, что это Логан. Молодые люди решают скрыть от окружающих правду о романтическом прошлом, но кажется, это будет непросто.

Кинописк: 5.8

IMDb: 5.7

“То Рождество”

Уходящий год не обошёлся и без новинок из мира мультфильмов. Рекомендуем обратить внимание на новинку британской анимационной студии.

Рождественская фэнтезийная комедия основана на детской книжной трилогии Ричарда Кертиса «Это Рождество и другие истории», которая повествует о жителях городка Веллингтон-он-Си в пору, когда их застала сильная метель, вынудившая изменить их планы. В числе пострадавших от непогоды оказался и Санта.

Эта простая, но не излишне слащавая история о Санте-Клаусе не отклоняется от классической формулы рождественских фильмов, однако сможет одинаково порадовать как взрослых, так и детей.

Очаровательная анимация передаёт магию Рождества с отчетливо английским колоритом, а саундтрек тщательно подобран, чтобы усилить его теплую, праздничную атмосферу. Отличный вариант, чтобы укутаться в тёплый плед и предаться этой доброй и местами очень смешной истории.

Кинописк: 7.3

IMDb: 6.9

“Оставленные”

Минувший 2023 год представил картину, достойную стать настоящей рождественской классикой, которая может выступить целительным бальзамом для всех, кто остаётся одиноким в новогоднюю ночь. Картина четырежды номинировалась на премию “Оскар”, в том числе и в категории “Лучший фильм”, однако ухватить золотую статуэтку удалось только одной из актрис, исполнивших одну из второстепенных ролей.

Америка 1970-х в центре повествования истории, ознаменовавшей возвращение талантливого режиссера Александра Пэйна («Небраска», «О Шмидте», «Париж, я люблю тебя»), студент, которого никто не любит и чья семья так и не забрала его на рождественские каникулы. Присматривать за ним приставили сварливого учителя, который редко покидает кампус и не имеет места, куда можно вернуться домой. С ними также застряла убитая горем управляющая школьной столовой, которая только что потеряла своего маленького сына и бывшего звездного ученика.

История лишена сочувствия и пустых сантиментов, но полна моментов настоящей доброты, в которой есть место для любви и понимания к тем, кто оказался на обочине жизни. Если вдруг пропустили, самое время посмотреть.

Кинопоиск: 7.7

IMDb: 7.9

“Плюшевый кролик”

Задолго до того, как «История игрушек 3» смогла заставить миллениалов рыдать из-за потери детства, существовала книга Марджери Уильямс «Бархатный кролик», написанная ещё в 1921 году.

Рассказанная в ней история вызывала ностальгические чувства у каждого, кто её открывал, а в 2023 году её экранизировали, сохранив большую часть силы первоисточника.

Сюжет повествует о маленьком мальчике, которому подарили плюшевого кролика, и тот настолько к нему привязывается, что вскоре игрушка становится самым дорогим его другом. Доходит до того, что даже сам кролик начинает верить, что он настоящий.

Мальчик не отпускает любимую игрушку, даже когда заболевает скарлатиной, но когда он поправляется, кролика увозят на сожжение. Однако с небольшой долей магии это может быть не последний раз, когда он видит мальчика, которого так любит.

Эта простая, но мощная рождественская история, длящаяся всего лишь 44 минуты, заставит плакать навзрыд любого взрослого.

Кинопоиск: 6.7

IMDb: 6.8

“Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск”

Наверняка не будет преувеличением сказать, что “Стражи галактики” стали одной из самых успешных и самых любимых франшиз, способных вернуть интерес к тому, что может создаваться в рамках вселенной Marvel.

Приключения разношёрстной банды в космосе, приправленные ёмким юмором и ностальгическими отсылками, вкупе с живыми и прописанными образами, сделали эти фильмы Джеймса Ганна тем, что можно посмотреть не один раз. Если вдруг по какой-то причине вы пропустили рождественский выпуск, вышедший в 2022 году, то стоит исправить эту оплошность.

В нём банда неудачников-инопланетян пытается воссоздать праздник для своего “друга-человека” Питера Квилла, преподнеся ему необычный подарок — похищенного с Земли его любимого актёра Кевина Бэйкона.

Эту историю Джеймс Ганн вынашивал давно и поговаривают, что долго уговаривал президента Marvel Studios Кевина Файги на съёмки. В итоге теперь вы можете посмотреть очень смешную и трогательную историю с любимыми героями.

Кинопоиск: 7.1

IMDb: 6.9

“8-битное Рождество”

Пронизанная ностальгией семейная комедия 2021 года определенно является одной из лучших лент в новогоднем жанре за последние годы. История, развернувшаяся на экране, показывает обыденность американских ребят 80-х, но белорусам скорее напомнит преславутые 90-е, когда каждый мальчишка во дворе мечтал заполучить 8-битную игровую приставку.

Легкость и непринужденность этой комедии понравятся как миллениалам, так и зумерам, поскольку она повествует о простом, но важном: стремлении добиваться своей цели, умении работать в команде, жертвенности ради других людей и любви к тем, кто по-настоящему дорог. В фильме нет неуместных шуток, и есть важный посыл, который многие, возможно, захотят донести до своих детей.

Юные актёры убедительно раскрыли своих персонажей, а в числе шоураннеров оказались режиссёр, работавший над спортивной драмой “Мы – одна команда” и “Сверхъестественное”, а также сценаристы комедии “Впритык” и диснеевской “В поисках Дори”.

Сюжет повествует о подростке Джеке Дойле (Уинслоу Фегли, а во взрослом возрасте Нил Патрик Харрис), который в последние недели перед Рождеством стремится попасть в гости к самому богатому мальчику района, обладателю 8-битной приставки NES. Каждому, кто попадает в дом, разрешено чуть поиграть на приставке, и это порождает целые очереди. Однако вскоре происходит инцидент, из-за которого Джек и другие дети теряют возможность попасть к Тимми. Мальчик и его друзья решают во что бы то ни стало заполучить такую же приставку и придумывают дерзкий план.

Кинопоиск: 7.1

IMDb: 6.7

“Баба Яга спасёт мир”

Российский кинематограф в последние годы редко радует по-настоящему хорошим кино, а среди лучших новогодних фильмов в топе на “Кинопоиске” по-прежнему числятся в основном ленты с времён СССР и периода до 2010-х.

Однако если вам очень хочется разбавить западное кино чем-то более близким, вы вполне можете посмотреть киносказку о Бабе Яге 2023 года выпуска.

Сюжетами с знакомыми с детства героями и их переосмыслением на новый лад кинематограф России снабжает кинотеатры с завидной регулярностью, но далеко не всегда в таких историях удаётся избежать клише. Новая сказка, по отзывам, получилась достаточно противоречивой, если смотреть её критически.

Картина не блещет качеством спецэффектов и костюмов, но если вы ищете простую и добрую историю со смыслом, этот фильм подойдёт для семейного вечера.

В центре сюжета любопытный школьник Сенька неожиданно оказывается в волшебном древнем лесу, который скрыт от людей мощным заклятием Бабы Яги. Это заклятие призвано защищать мир от темных сил, дремлющих в этих местах. Однако в лесу начинает происходить что-то странное. Тревожные знаки указывают на то, что магия защиты ослабла, и пробуждение зловещих сил — лишь вопрос времени.

Чтобы восстановить заклятие, Яге предстоит отправиться в современный город в поисках могущественного артефакта — дивноцвета. На её пути встретятся множество удивительных явлений современности, а в темном подземелье скрывается Кощей Бессмертный, жаждущий мести, ведь именно Яга помогла победить его много веков назад.

Кинопоиск: 7.2

“Клаус”

Да, «Клаус» появился на экранах в конце 2019 года, но поскольку он получил золотую статуэтку как лучший анимационный фильм в 2020 году, мы не могли не включить его в эту десятку. Это действительно один из самых неотразимых рождественских фильмов века, который выделяется по-настоящему потрясающей анимацией и сюжетом.

Определённо, этот мультфильм, переосмысливший историю Санта-Клауса как никогда прежде, выделяется из толпы рождественских фильмов, которые, кажется, из года в год следуют одной и той же формуле.

Если вы его пропустили, то посмотрите его в первую очередь в уходящем году. Уверены, после этого его предвновогодний просмотр станет вашей традицией.

Владелец почтовой империи отправляет ленивого сына Джеспера в северный город Смиренсбург, чтобы тот организовал почтовое отделение и обработал 6000 писем за год. Однако парень оказывается в центре конфликта двух враждующих кланов, где о письмах никто не думает, и почтовое отделение погружается в хаос. Отчаявшись, Джеспер встречает лесного отшельника Клауса, что запускает цепь удивительных событий.

Кинопоиск: 8.7

IMDb: 8.2

Ранее Telegraf.news писал о том что декабрь — идеальное время не только для пересмотра любимых рождественских фильмов, но и для наслаждения новыми кино- и телепремьерами. Помимо праздничной суеты, этот месяц несёт множество картин для самого разного настроения. В мировом кинематографе зрителей ожидают новинки, среди которых есть место не только для оригинальных историй, но и для долгожданных приквелов и ремейков. Пока Telegraf.news готовит подборку лучших рождественских фильмов, предлагаем вам ознакомиться с разношёрстными новинками из мира кино, которые выйдут на экраны в декабре.

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