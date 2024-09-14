"Беларусьфильм" показал трейлер фильма по роману Короткевича. Когда премьера?

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Опубликовано: 14.09.2024 15:50 , Обновлено: 14.09.2024

Национальная киностудия "Беларусьфильм" опубликовала на своём YouTube трейлер фильма "Чёрный замок" по роману Владимира Короткевича "Чёрный замок Ольшанский". Его премьера состоится уже в декабре 2024 года.

Над проектом “Беларусьфильм” работал совместно с российской киностудией «Нью Арт Синема Продакшн». Режиссёром и постановщиком картины стал Кирилл Кузин, который ранее ставил российские сериалы, а автором сценария и продюсером выступил Глеб Шпригов, который, по сведениям из его интервью, большой поклонник творчества белорусского классика.

Известно, что новый фильм по роману белорусского писателя снимался в десятках разных мест по всей Беларуси, в том числе в Лиде, Гродно, Полоцке, Глубоком, Мире и Несвиже. Производство фильма началось в 2022 году, и изначально планировалось, что его покажут ещё весной.

Роли исполнили преимущественно российские актеры, среди которых Виталий Кищенко, Евгений Шварц, Линда Лапиньш, Анастасия Красовская, Евгений Стычкин, Виктор Вержбицкий.

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Примечательно, что некоторые пользователи уже высказались о предстоящей премьере в комментариях к трейлеру. Так, кто-то возмутился, факту, что на главные роли взяли российских актёров и что фильм снят не на языке, на котором писал Короткевич.

“А чаму кіно па Караткевічу не па-беларуску?” - написал кто-то.

“Расейскае правінцыйнае кіно з расейскімі правінцыйнымі акторамі”, - высказался другой пользователь.

Однако нашлись и те, кто похвалил предстоящий фильм.

“Был на пресс-показе фильма. Фильм необходимо смотреть как отдельное произведение. Актерский состав и картинка - понравились. В данном фильме собраны красивые виды природы и архитектуры. Стоит того, чтобы сходить и посмотреть!” - написал один из пользователей YouTube под видео.

В прокат фильм выйдет 12 декабря.

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