"А постельные сцены будут?" - Белорусов позвали сняться в фантастическом сериале под Вилейкой. Но те выкатили свой райдер
В TikTok опубликовали ролик, где предложили белорусам сняться в фантастическом сериале "Радар". В Вилейке Минской области ищут актеров для "массовки" и эпизодов кинокартины.
Возрастной диапазон для съемок широкий - от 6 до 60 лет. Съемки в Вилейке стартовали 10 сентября. Вообще, “Радар” - это российский сериал, премьера которого запланирована на 2025 год.
“Постельные сцены будут?” - поинтересовался комментатор под роликом.
“А на главную роль никак?” - не стал скрывать амбиций другой.
“О, мне подходит, особенно в первый час после сна. Такое фантастическое существо реально просыпается”, - пошутила третья пользовательница TikTok.
Кто-то же интересовался, сколько платят за съемки в массовке для этого сериала. “Вроде 45 рублей”, - ответили опубликовавшие видео.
Другие комментаторы спрашивали, будут ли кормить на съемках, еще одни заявляли о готовности работать для фильма бесплатно.
“Я могу только на одну из ведущих ролей, извините”, - написал, вероятно, талантливый актер в комментариях к ролику.
Всех заинтересованных в съемках попросили обращаться в группы в Telegram и Viber.
[info_b]Сериал “Радар” расскажет о противостоянии советских школьников и инопланетян. В ролях - звезда “Интернов” Александр Ильин (младший), Виктория Исакова, Анатолий Кот и не только.
[/info_b]
Ранее Telegraf.news сообщал, что Национальная киностудия “Беларусьфильм” объявила набор актеров для совместного белорусско-китайского фильма под рабочим названием “На веки вечные”. По информации генерального директора “Беларусьфильма” Юрия Алексея, кинокартина расскажет «об истории и современности Беларуси и Китая».
«Беларусьфильм» пообещал выпустить фильм про влюбленного в китаянку белоруса. А в Китае снимать будут?