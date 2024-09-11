"А постельные сцены будут?" - Белорусов позвали сняться в фантастическом сериале под Вилейкой. Но те выкатили свой райдер

Опубликовано: 11.09.2024 13:15 , Обновлено: 11.09.2024

В TikTok опубликовали ролик, где предложили белорусам сняться в фантастическом сериале "Радар". В Вилейке Минской области ищут актеров для "массовки" и эпизодов кинокартины.

Возрастной диапазон для съемок широкий - от 6 до 60 лет. Съемки в Вилейке стартовали 10 сентября. Вообще, “Радар” - это российский сериал, премьера которого запланирована на 2025 год.

“Постельные сцены будут?” - поинтересовался комментатор под роликом.

“А на главную роль никак?” - не стал скрывать амбиций другой.

“О, мне подходит, особенно в первый час после сна. Такое фантастическое существо реально просыпается”, - пошутила третья пользовательница TikTok.

Кто-то же интересовался, сколько платят за съемки в массовке для этого сериала. “Вроде 45 рублей”, - ответили опубликовавшие видео.

Другие комментаторы спрашивали, будут ли кормить на съемках, еще одни заявляли о готовности работать для фильма бесплатно.

“Я могу только на одну из ведущих ролей, извините”, - написал, вероятно, талантливый актер в комментариях к ролику.

Всех заинтересованных в съемках попросили обращаться в группы в Telegram и Viber.

[info_b]Сериал “Радар” расскажет о противостоянии советских школьников и инопланетян. В ролях - звезда “Интернов” Александр Ильин (младший), Виктория Исакова, Анатолий Кот и не только.

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Ранее Telegraf.news сообщал, что Национальная киностудия “Беларусьфильм” объявила набор актеров для совместного белорусско-китайского фильма под рабочим названием “На веки вечные”. По информации генерального директора “Беларусьфильма” Юрия Алексея, кинокартина расскажет «об истории и современности Беларуси и Китая».

«Беларусьфильм» пообещал выпустить фильм про влюбленного в китаянку белоруса. А в Китае снимать будут?