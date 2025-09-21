Австралийка Vassy отказалась в последний момент представлять США на российском "Интервидении". Кто победил?

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Опубликовано: 21.09.2025 09:20 , Обновлено: 21.09.2025

Греко-австралийская певица и продюсер Васси Карагиоргос, известная как Vassy, отказалась представлять Соединенные Штаты на российском песенном конкурсе "Интервидение", который Москва организовала в противовес "Евровидению", где РФ запретили участие. Это случилось в самый последний момент.

Организаторы конкурса в Москве объяснили ее решение “политическим давлением” со стороны правительства Австралии.

Конкурс, проходящий в Москве, позиционируется как ответ России на “Евровидение”, участие в котором было ей запрещено в 2022 году после начала войны в Украине. В “Интервидении” приняли участие участники из 23 стран, включая Беларусь, Китай, Индию, Бразилию и несколько стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Певица Васси родилась в городе Дарвин в Австралии, в семье греков. Гражданкой США стала с 2020 года. Она в последний момент заменила американского R&B-исполнителя Брэндона Ховарда, который отказался ехать в Москву “по семейным обстоятельствам”.

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Известная своим мощным вокалом и энергичными электронными танцевальными треками, Васси собрала более 4 миллионов подписчиков по всему миру на стриминговых платформах в месяц. Она сотрудничала с ведущими диджеями, включая Дэвида Гетту и Tiësto, и в 2023 году стала первой женщиной, получившей награду ICON Awards от Electronic Dance Music Awards. Ее достижения также включают премию “Платиновые авторы песен” от Национальной ассоциации музыкальных издателей за работу над хитовыми синглами.

Сама Васси публично не объяснила свои причины. В своей истории в Instagram она попросила у поклонников один день, чтобы объяснить ситуацию, и пообещала вскоре предоставить больше информации. Правительство Австралии никак не прокомментировало ситуацию.

Тем временем жюри, состоящее из представителей каждой страны-участницы, объявило победителем Дук Фука из Вьетнама, который получил денежный приз в размере 30 миллионов российских рублей (546 000 долларов).

Кыргызстан занял второе место, в то время как Катар - третье. С результатом 341 балл белоруска Анастасия Кравченко попала на 6-ю позицию в рейтинге жюри.

Помимо дуэта русскоязычных ведущих, в состав команды, представлявшей конкурс, входили ведущая-индианка, говорившая на английском, и ведущий-китаец, говоривший на китайском.

Президент РФ Владимир Путин открыл финал видеообращением, в котором сказал, что мир быстро меняется, и пожелал конкурсантам удачи.

Ранее Telegraf.news писал, что Россия позвала представлять США на международном музыкальном песенном конкурсе “Интервидение-2025”, который позиционируется как “российская альтернатива” “Евровидению”, американского исполнителя, который в самих США известен широкой публике как псевдосын короля поп-музыки Майкла Джексона.

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