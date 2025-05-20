«Прозрачное голосование» и денежный приз. Узнали, какие страны приедут на «Интервидение–2025»

Опубликовано: 20.05.2025 09:52 , Обновлено: 21.09.2025

Международный музыкальный песенный конкурс "Интервидение-2025", который многие называют "российской альтернативой" "Евровидению", будет иметь ряд существенных отличий от своего европейского аналога. Попытались разобраться в правилах конкурса, нюансах голосования, а также посмотрели, какие страны уже подтвердили своё участие в нём.

История “Интервидения”

По сути, “Интервидение-2025” - это попытка России перезапустить международный музыкальный конкурс советских времён. Ещё в 1950 году, когда ряд европейских стран вышел из Международной организации радиовещания и объединились в собственный Европейский вещательный союз (именно он теперь занимается организацией “Евровидения”), страны СССР, ГДР, Польша, Венгрия и Чехословакия решили учредить собственный музыкальный конкурс - “Интервидение”.

Пик его популярности в странах социалистического блока Европы пришёлся на середину 1960-х, однако уже в 1969 году из-за “Пражской весны” конкурс отменили и попытались возродить лишь в 1977 году. Тогда главной площадкой конкурса стал польский город Сопот. В 1981 году после объявления военного положения в Польше на фоне забастовок и массовых протестов конкурс отложили, а затем и вовсе отменили.

В истории современной России конкурс пытались возобновить уже не раз - сначала в 2008 году, под названием “Пять звёзд. Интервидение”, затем в 2014 году в Сочи, но мероприятие так и не состоялось - его перенесли на неопределённый срок и вот, спустя десятилетие, предприняли ещё одну попытку “возрождения”.

Где и как пройдёт “Интервидение-2025”?

Местом для “Интервидения-2025” после долгих обсуждений решили выбрать российскую столицу: музыкальное шоу запланировали на 20 сентября в московской площадке Live Арена, вмещающей до 11 тыс. зрителей.

За организацию конкурса отвечают совместно национальные телерадиокомпании стран-участниц. Председателем оргкомитета назначили российского вице-премьера Дмитрия Чернышенко (он же отвечал за подготовку Олимпиады 2014 года, которая проходила в российском Сочи). В декабре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о выделении 600 млн рублей на проведение конкурса.

В отличие от “Евровидения”, где победителю достаётся лишь хрустальный трофей в виде ретро-микрофона, право принимать конкурс в своей стране в следующем году ну и, разумеется, слава как минимум европейского уровня, организаторы “Интервидения” пообещали победителю денежный приз - 27 миллионов российских рублей .

А вот выбирать победителя “Интервидения”, судя по всему, будут не так, как на “Евровидении” - не путём народного голосования, организованного посредством СМС-сообщений и голосований в мобильном приложении конкурса, а путём классического прямого голосования профессионального жюри .

Кто войдёт в состав жюри, пока не сообщалось. В феврале этого года спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой пообещал, что голосование профессионального жюри будет “более прозрачно, чем народное онлайн-голосование”. Сам конкурс он назвал “совершенно концептуально другим проектом”, отличающимся от “Евровидения”.

Кто будет участвовать в “Интервидении-2025”?

Согласно информации организаторов, в конкурсе будет участвовать не более 25 стран. Как подчеркнул на днях Швыдкой, “у любого конкурса есть свои пределы и границы”.

Точный список участников пока не определён. По словам Швыдкого, организаторы планируют определиться с ним к июню, а пока - ведут переговоры, в том числе, по поводу участия в конкурсе представителей США и европейских стран.

“С уверенностью ничего нельзя говорить, но я надеюсь, что эти переговоры принесут положительный результат. Я думаю, что появятся, безусловно, исполнители из этих (западных) стран. И в этом есть своя логика”, - прокомментировал вероятность участия американских и западноевропейских исполнителей Швыдкой.

Пока же точно известны имена лишь трёх исполнителей, которые планируют поехать на “Интервидение-2025”:

Россию представит Ярослав Дронов, более известный как Shaman,

Беларусь представит 21-летняя певица Настя Кравченко,

Кыргызстан представит трио “Номад”.

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Заниматься коммуникацией с участниками конкурса из других стран поручили Министерству иностранных дел России. Организаторы конкурса заявили о возможном участии в конкурсе стран из числа участниц БРИКС, ШОС и СНГ, Ближнего зарубежья, Латинской Америки и Центральной Азии.

Так, ещё в мае 2024 года в интервью китайскому агентству Xinhua президент Владимир Путин заявил, что ключевым партнером России по “Интервидению” станет Китай. Тогда же Путин заявлял, что сам конкурс будет направлен “на приумножение и популяризацию национальных песенных школ”.

В числе других стран, выразивших заинтересованность в участии в конкурсе, по словам организаторов,такие страны, как Азербайджан, Армения, Бразилия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Катар, Куба, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Узбекистан, Южно-Африканская Республика. В некоторых из этих стран уже прошёл национальный отбор исполнителей.

Ранее Telegraf.news рассказал о результатах 69-го песенного конкурса «Евровидение», финал которого прошёл 17 мая 2025 года в швейцарском Базеле. Победителем этого года стал 24-летний австрийский певец Йоханнес Питч, выступающий под псевдонимом JJ. С песней «Wasted Love» он набрал 436 баллов, сообщил на официальный сайт конкурса. Второе место заняла представительница Израиля Юваль Рафаэль, а на третьем, отстав всего на один балл, расположился эстонец Томми Кэш.

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