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Опубликовано: 21.08.2025 14:41 , Обновлено: 24.08.2025

Стало известно, кто представит США на международном музыкальном песенном конкурсе "Интервидение-2025", который позиционируется как "российская альтернатива" "Евровидению". Организаторы конкурса представили американского исполнителя как "наследника музыкальной династии", однако в самих США музыкант известен широкой публике как псевдосын короля поп-музыки Майкла Джексона.

Представлять США на “Интервидении” в 2025 году будет 44-летний Брэндон Ховард, сообщило российское РИА “Новости”. Организаторы конкурса заявили, что успех в музыкальной индустрии этому артисту “был написан на роду”. Но это вовсе не намёк на внешнее сходство с королём поп-музыки, которое отмечают многие при первом же знакомстве с музыкантом.

[inf]Слухи о том, что Брэндон Ховард является тайным сыном покойной легенды американского попа не утихают уже который год. Когда юный музыкант впервые вышел со своим творчеством на широкую публику, многие отметили сходство с Джексоном не только в его внешности, но и в походке, манере и даже голосе. Сам музыкант никогда не заявлял о своём родстве с легендой.

В 2014 году телеканал FilmOn.com заявил, что у него есть доказательства, подтверждающие родство музыкантов, однако они были признаны не состоятельными. Ряд музыкантов, работавших в своё время с Майклом Джексоном, при этом подтверждали вероятность такой теории. Уже дважды проводились ДНК-тесты на определение родства с Джексоном - один из них подтвердил родство, но его достоверность ставится под сомнение.[/inf]

Впрочем, в роду Брэндона Ховарда немало музыкантов и без учёта сомнительной и документально не доказанной связи с королём поп-музыки: его бабушка, Жозефина Ховард, в своё время была вокалисткой американской группы The Caravans. Мать музыканта Мики Ховард также в прошлом успешная певица, автор песен. Её менеджером в 1980-х годах был глава легендарной семьи Джексонов.

Между тем, остаётся неясным, как именно проводился отбор иностранных участников российского “Интервидения”. По задумке организаторов конкурса, посылать на конкурс должны победителя национального отбора, однако его формат каждая страна-участница в праве определять для себя самостоятельно.

В Беларуси, к примеру, участницу отбирала некая фокус-группа Белтелерадиокомпании, которая отвечает за участие Беларуси в конкурсе, а не в ходе национального голосования, как это было при отборе участников для “Евровидения”.

Новость Телеграф

В американской прессе о проведении какого-либо отбора исполнителей для “Интервидения” информации не нашлось. А вот исходя из заявлений директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александра Алимова (именно его ведомство отвечает за связи со странами-участницами конкурса), потенциальным конкурсантам организаторы сами рассылали приглашения.

“К сожалению, не все страны в итоге оказались у нас в списке, которых мы приглашали. Россия не отказала ни одному артисту по политическим мотивам. При отборе кандидатов учитывались только критерии соответствия формату, концепции, музыкальному цензу и графику проведения конкурса”, — процитировала Алимова газета “Известия”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что сам конкурс “Интервидение-2025” будет иметь ряд существенных отличий от своего европейского аналога - начиная от способа голосования и заканчивая главным призом конкурса.

«Прозрачное голосование» и денежный приз. Узнали, какие страны приедут на «Интервидение–2025»