Полейте рассаду настоем из этого дерева - и она вырастет крепкой. В TikTok показали, как сделать бесплатный "Корневин"

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Опубликовано: 01.02.2025 07:00 , Обновлено: 30.01.2025

Иногда для того, чтобы помочь своим растениям выздороветь и укорениться совсем необязательно идти в садоводческий магазин. Приготовить эффективные средства можно из того, что находится буквально под рукой. Так ландшафтный дизайнер из Гродно призвала в TikTok приступать к заготовке бесплатного "Корневина". Telegraf.news узнал, что нужно делать, и как использовать такое средство.

Настой, сопоставимый по своему эффекту с действием известного биостимулирующего препарата, по словам пользовательницы с ником gardengrodno, можно сделать из веточек обычной ивы. Девушка работает ландшафтным дизайнером в Гродно и, по её словам, регулярно готовит такой препарат самостоятельно

https://www.tiktok.com/@gardengrodno/video/7464579529839742214?_r=1&_t=ZM-8tRxfO5jQKT

Для этого веточки с набухшими, но нераспустившимися почками нужно нарезать, залить кипятком и настаивать в течение суток.

“Главное — успеть собрать веточки до пробуждения ивы! В Беларуси уже пора бежать и как можно быстрее нарезать веточки и залить кипятком! Граммы не принципиальны. Представьте, что это заваривание чая: примерно 1 столовая ложка на 200 мл. Если это банка, то хорошо прикрыть дно”, - пояснила автор видеоролика в комментариях.

Готовый настой имеет универсальное действие и может использоваться для замачивания семян, опрыскивания почвы и всходов, укоренения черенков. Подержите в нём нарезанные черенки от нескольких часов до суток, после чего укореняйте их в грунт.

Эксперт заметила, что эффекта “Корневина” стоит ожидать только если вовремя собрать ветки, а это нужно успеть сделать до середины февраля, пока почки ивы не распустились.

Однако и распустившиеся веточки ивы заварить в кипятке также будет полезно. В этом случае настой будет иметь стимулирующее и антимикробное действие.

“Такой же раствор, но уже из веточек ивы с набухшими почками, действует не только на развитие корня, а больше на активный рост растения и защиту от болезней”, - пояснила девушка в комментариях.

Об эффективности настоя из ивовых веток ранее рассказывал и опытный садовод белорусского бренда средств для защиты растений Procvetok Дмитрий Кастрицкий. Он посоветовал использовать его не только на рассаде, но и на конатных растениях.

https://www.tiktok.com/@procvetok/video/7312370885770366214?q=%D0%92%D1%81%D1%91%20%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%21%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2&t=1738159645250

К слову это не единственный способ приготовить “бесплатный Корневин”.

Ранее Telegraf.news писал о том, как приготовить домашний “биостимулятор” на основе ещё одного популярного растения.

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