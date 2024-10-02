Зачем сажать тюльпаны в лотке для яиц? Вот как этот трюк от садовода поможет сделать идеальную клумбу

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Опубликовано: 02.10.2024 09:01 , Обновлено: 02.10.2024

Красивые рядочки цветущих тюльпанов - зрелище, которое непременно порадует каждого цветовода весной. Для того чтобы эти луковичные укоренились как можно успешнее и росли идеально ровно, можно применить некоторые хитрости. Так, эксперт белорусского бренда средств для растений Procvetok показала, как можно создать идеальную клумбу тюльпанов при помощи бумажных лотков для яиц. Вот как работает этот трюк.

Октябрь - один из лучших периодов, когда можно посадить тюльпаны. Земля остыла, а серьёзных заморозков ещё нет. Посаженные в этом месяце луковицы успеют успешно укорениться и порадуют пышным цветением весной.

Многие цветоводы, ориентируясь на время посадки, смотрят на погоду. Для тюльпанов земля должна остыть до +8…10 °C .

Некоторые предпочитают садить с оглядкой на лунный календарь. Как известно, фазы растущей луны считаются более благоприятными.

В 2024 году такие дни выпадают на 18, 19, 20-23, 27-31 октября.

Для посадки стоит выбирать крепкие и здоровые луковицы. Такие растения имеют все шансы на успешное укоренение и пышное цветение.

Что делать если луковицы заплесневели?

Иногда случается, что на купленных луковицах тюльпанов могут появиться следы плесени. От посадки таких растений лучше отказаться. Но если очаг поражения невелик и вам жаль цветов, то их можно попробовать посадить.

Для этого следует зачистить луковицы от плесени до здоровой ткани и обработать противогрибковым препаратом, например, “Фитоспорином”. После обработки сразу посадите луковицы в землю.

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Как посадить тюльпаны при помощи лотков для яиц

Создать идеально ровные рядочки тюльпанов можно при помощи бумажных лотков для яиц. Как их применить показала биолог белорусского бренда средств для растений Procvetok Юлия Кондратенок.

Для начала нужно срезать донца у ячеек лотка. После разложить в них здоровые и крупные луковицы тюльпанов.

Выкопайте ямку глубиной 15 см. и посыпьте на дно песок для защиты луковиц от загнивания.

Поместите в ямку лоток с луковицами, засыпьте плодородной почвой и полейте.

“Картон за зиму разложится, а тюльпаны останутся на идеально ровном расстоянии друг от друга”, - объяснила эксперт.

Для того, чтобы растения хорошо пережили зиму она порекомендовала замульчировать посадку торфом или компостом слоем 5 см. Так тюльпаны хорошо перезимуют и весной пышно зацветут стройными рядами.

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