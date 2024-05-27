Как избежать червивых вишен и черешен? Вот когда и чем нужно успеть опрыскать деревья

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Опубликовано: 27.05.2024 10:43 , Обновлено: 27.05.2024

Что может быть обиднее, чем обнаружить, что в садовой вишне и черешне завелись маленькие белые червячки? Многие из нас, к сожалению, сталкивались с этой неприятной ситуацией. Маленькие вредители - это личинки вишневой мухи, которая откладывает свои яйца с последних дней мая до конца июня. Если вы хотите, чтобы урожай был очищен от червей, медлить нельзя. Сейчас необходимо провести самое важное опрыскивание вишни.

Вишневая муха — самый опасный вредитель ягод

Июнь и июль - долгожданное время для сбора урожая вишни. Часто, к сожалению, вместо того, чтобы наслаждаться вкусом спелых плодов, мы с отвращением от них отказываемся. Иногда мы видим в мякоти вишни белых червячков - это личинки вишневой мухи, самого страшного вредителя этих плодовых деревьев.

Взрослое насекомое - маленькая муха, которая вылетает из почвы с конца мая до последних дней июня и откладывает яйца на плоды (вставляет их под кожицу). Через несколько недель из них вылупляются личинки, которые питаются внутри вишни и черешни и оставляют помет. Внешне заражение плодов червями трудно распознать. Если внимательно присмотреться, то можно заметить только участки, где кожица слегка вогнута.

Зараженный ягодв не пригодна для употребления в пищу, хотя некоторые люди пытаются различными способами удалить червей и съесть собранные плоды. Потребление нескольких червивых кусочков не повредит, но, конечно, не доставит такого удовольствия, как здоровый плоды.

Время сбора урожая слишком позднее, чтобы бороться с вишневой мухой. Единственное время для проведения защитного опрыскивания - это время, когда муха летает и откладывает яйца.

Самой важное опрыскивание для черешни и вишни

Время, когда вишневая муха летает и откладывает яйца, может немного отличаться каждый год, поскольку зависит от погодных условий. В качестве ориентира можно указать, что оно приходится на конец мая - начало июня.

Через семь дней после вылета насекомого вишневые деревья необходимо опрыскать, чтобы плоды не были поражены червями.

Опытные садоводы следят за белой акацией, чтобы определить правильную дату опрыскивания. Говорят, что начало ее цветения совпадает с моментом вылета мухи, поэтому обработку лучше всего проводить через семь дней.

Для борьбы с вредителем можно использовать инсектициды против вишневой мухи. Например:

«Актеллик»;

Инта-Вир (1 таблетка на 10 л воды);

Кемифос (10 мл на 10 л воды);

Фуфанон (10 мл на 10 л воды);

«Моспилан»;

Новактион;

Кинмикс;

Сумитион (по инструкции).

Рекомендуется повторить опрыскивание через 2 недели, так как массовый вылет мух может продолжаться до конца июня.

Экологичный метод борьбы с вишневой мухой - расстилание под деревьями агротекстиля или мелкоячеистой сетки. Однако это нужно сделать не позднее второй половины мая. Такая обработка затрудняет насекомым выход из почвы и вылет для откладывания яиц на вишню и черешню.

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