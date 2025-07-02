Вырастут ли лук и картошка? Белорусы поделились "грустными" видео с огородов, но дали оптимистичный прогноз на август

🎥 Видео

Опубликовано: 02.07.2025 14:12 , Обновлено: 02.07.2025

В этом сезоне многих белорусских дачников объединила одна проблема - борьба за урожай, вопреки капризам природы. Последствия холодного мая и июньских ливней заставили многих задуматься - а вырастут ли вообще в этом году огурцы, помидоры, картошка? В соцсетях белорусские огородники активно делятся видео, как "продвигается процесс", но есть и те, кто выбивается из общей массы "грустных видео", доказывая, что "ещё не всё потеряно" для урожая-2025.

“В этом году всё грустно”

Так, “блогер из Беларуси Раиса” (именно так называет себя автор одного из видео) устроила настоящую экскурсию по своему огороду, показав, в каком состоянии к началу июля оказались её грядки, пережив заморозки мая 2025-го, затяжные летние ливни и отсутствие нормального тепла в июне. Женщина посетовала на то, что картошка и свекла в этом году выросли маленькие, фасоль и вовсе практически не взошла, капусту и перцы в разгар лета приходится держать под спанбондом.

Едва ли не единственное, что радует автора ролика на собственном огороде в этом году - это чеснок с луком, которым непогода оказалась ни по чём. придают оптимизма женщине и помидоры, которые, по её словам, “всё время были укрыты спанбондом”.

“Дожди и холода сделали своё дело. Вот так вот стараешься, садишь, хочешь что-то вырастить, но природа распорядилась по-своему”, - прокомментировала своё видео автор.

“К Новому году будет урожай”

Судя по комментариям, автор ролика не одинока. Многим в этом году приходится прилагать немало усилий, чтобы сохранить на грядках хотя то, что пережило майские заморозки.

“Я свои огурцы на балконе одеялом укрыла, а сейчас лежу и думаю – может, пледом прикрыть?” - с юмором прокомментировала одна из пользовательниц видеоплатформы.

Её поддержали десятки комментаторов:

“У меня такие же!”

“К Новому году будет урожай”

“Мы уже закатываем… пустые банки!”

В самой соцсети можно встретить немало роликов о том, как огородники делают “ежедневный обход” своих владений в надежде увидеть хотя бы намёки будущего урожая. У некоторых, судя по кадрам, те же огурцы, для роста которых крайне важны тёплые ночи, до сих пор стоят на грядках едва ли не в “зачаточном” состоянии, хотя у некоторых уже выросли первые робки огурчики.

Автор другого ролика поделилась кадрами полной зелёных помидор теплицы и призналась, что такую картину можно было наблюдать у неё на грядках ровно год назад, а в этом году - лишь “печаль-тоска”.

“Трава прёт как на дрожжах, а огурцы – ни в какую!” - присоединились комментаторы к группе неудачливых огородников, отметив, что в этом году они вынуждены наблюдать за “самыми медленными огурцами в истории”.

“У меня помидоры красивые, но отцветают и обваливаются цветки, 3 раза борной обработала, но урожай скудный будет”, - поделилась своей проблемой другая.

Не всё так плохо?

Впрочем, нашлись среди комментаторов и те, кто признался, что у них с теми же огурцами “всё нормально”.

“Растут нормально. Уже ем. Что у вас не так?” - задался вопросом один из них.

“У нас уже огурцы пошли - точно уже 7-8 сняли маленьких и средних”, - написал другой.

“Мы сделали большие теплицы на пол-огорода и у нас всё растёт и радует нас”, - поделился решением проблемы непостоянного белорусского климата третий зритель.

Многие комментаторы проявили оптимизм, высказав мнение о том, что несмотря на “невпечатляющее” начало лета, к осени всё успеет вырасти и дозреть, уповая на благоприятную погоду во второй половине лета.

“Всё будет хорошо. В августе будут ролики - куда деть”, - высказал своё предположение один из таких оптимистов.

Кстати, на это указывают и предварительные климатические прогнозы синоптиков. Ранее Telegraf.news рассказал, что предварительные расчёты показали, что июль-2025 в Беларуси может оказаться чуть теплее климатической нормы (на 0,25—0,75°С) и, что более заметно, весьма сухим.

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