Похолодает сразу на 10-12 градусов? Синоптики рассказали, когда в Беларуси «холодный фронтец» сместит 30-градусную жару

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Опубликовано: 02.07.2025 11:33 , Обновлено: 02.07.2025

Белорусов на длинных выходных, судя по всему, могут поджидать уже привычные погодные качели. В страну придёт рекордная жара с «тропическими ночами», а уже в пятницу «холодный фронтец» обещает обрушить температуру сразу на 10-12 градусов. Разобрались, к чему готовиться.

Главным жарким днём станет четверг, 3 июля . Как сообщил Белгидромет, в этот день по стране воздух прогреется до +28..+34°С, а по юго-западу столбики термометров могут и вовсе показать +35°С. Причина — «тёплая воздушная масса тропического происхождения», пришедшая, как отметил погодный канал @nadvorie, из Северной Африки.

В другом канале о погоде в Беларуси «Метеовайб» и вовсе предположили, что эта хоть и кратковременная «волна тропического зноя» способна побить суточные рекорды максимальной температуры, которые по западу страны держались с 1959 года.

Фото: t.me/meteovibe

Однако духота может ждать белорусов не только днём. Судя по прогнозам для соседней Польши, там ожидают так называемые «тропические ночи». Как пояснили польские метеорологи, это явление, при котором ночная температура не опускается ниже +20°С. Такие ночи, по их утверждению, мешают организму отдохнуть и восстановиться после дневного зноя, что может вызывать раздражительность и проблемы со сном.

Фото: t.me/nadvorie

Перелом в погоде может наступить в пятницу, 4 июля . По прогнозам, страну начнёт пересекать холодный атмосферный фронт, который принесёт резкое похолодание. По оценке проекта @nadvorie, температура рухнет сразу на 10-12 градусов — после дневных +35°С белорусов ждут куда более скромные +19..+25°С (по юго-востоку до +27°С), как и пообещал Белгидромет.

А вот по поводу осадков мнения источников разошлись. Если авторы @nadvorie считают, что фронт будет проходить на фоне высокого давления, а потому «ни гроз, ни ливней на нём особо не ждём», то Белгидромет всё же предупреждают о возможных кратковременных дождях и грозах.

В субботу, 5 июля , похолодание продолжится. Ночью температура может опуститься до +7..+14°С, а днём ожидается от +18°С до +25°С. По стране также могут пройти небольшие кратковременные дожди.

А что весь июль?

Фото: t.me/nadvorie

Если верить долгосрочным моделям, то после этих качелей погода может стабилизироваться. По предварительным расчётам, июль-2025 в Беларуси может оказаться чуть теплее климатической нормы (на 0.25—0.75°С) и, что более заметно, весьма сухим.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о предостережениях МЧС касательно «летающих предметов» на больших выходных.

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