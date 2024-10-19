В лесах и на лугах расцвёл смертельно ядовитый осенний цветок. Как белорусам не перепутать с крокусом?

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Опубликовано: 19.10.2024 12:58 , Обновлено: 19.10.2024

С осенним похолоданием в лесах и на лугах распускаются симпатичные фиолетовые цветы, похожие на весенние крокусы, которые притягивают к себе взгляд и так и просятся в букет. Однако специалисты предостерегают от таких поспешных действий, ведь цветы эти настолько ядовиты, что их даже называют "растительным мышьяком". Объясняем, как белорусам отличить абсолютно безвредные крокусы от опасного двойника.

Осенний цвет или растительный мышьяк?

Речь идёт о безвременнике (Colchicum), который в народе нередко называют “осенним цветом”. Всё потому, что некоторые виды этого рода многолетних растений зацветают поздней осенью.

Вот и Севежское лесничество на юге Польши предупредило местных жителей о том, что лесничие заметили первые распустившиеся цветы в местных лесах и предостерегли их от контактов с этим потенциально опасным растением. Специалисты пояснили, что несмотря на свой очаровательный внешний вид, безвременник является высокотоксичным растением, за что и получило название “растительный мышьяк”. Конечно, смертельную дозу растительного яда можно получить только съев 5-10 крохотных семян, но в целом ядовитым считаются абсолютно все части растения - от цветов и их пыльцы до листочков и луковиц, поэтому специалисты призывают проявить особое внимание, встретившись с этим цветком.

Поскольку безвременник можно встретить и в белорусских лесах и полях (хоть он и считается редким растением для нашей страны), а некоторые белорусы и вовсе самостоятельно высаживают этот цветок у себя на клумбах, знать о мерах предосторожности в обращении с ним следует каждому.

Чем опасен безвременник?

Смертельную опасность для животных и человека представляет колхицин , который в большом количестве содержится в цветах, семенах, листьях и луковицах безвременника.

[info_b]Колхицин - это одно из самых ядовитых растительных токсинов, а безвременник осенний - это, собственно, наиболее известный его природный источник. В лекарственных дозах его используют для уменьшения боли при подагре, для профилактики амилоидоза при семейной средиземноморской лихорадке и даже в некоторых экспериментальных лекарствах от COVID-19. Однако, в больших дозах колхицин может спровоцировать подавление костного мозга с последующей лейкопенией, тромбоцитопенией, сепсис, судорог, кому и даже внезапную смерть. [/info_b]

Наиболее распространёнными симптомами отравления при контакте с безвременником, которые могут проявиться как сразу, так и спустя какое-то время, специалисты называют следующие:

рвота,

желудочно-кишечное кровотечение,

поражение печени и почек,

дыхательная недостаточность.

Как не перепутать безвременник с крокусом?

Внешне безвременник напоминает крокусы, поэтому эти два вида можно перепутать, особенно, если не очень хорошо разбираешься в ботанике. Некоторые полагают, что это вряд ли станет проблемой, ведь крокусы, как правило, цветут весной. Однако, есть некоторые виды крокусов (например, крокус Speciosum), которые распускаются именно с наступлением осени, а безвременники, в свою очередь, могут цвести дважды в год - и весной, и осенью. Именно поэтому любителям нарвать букетик полевых цветов так важно разобраться в отличительных чертах этих двух видов.

Форма цветка . У безвременника гораздо более крупный цветок чашевидной формы. Крокусы, как правило, гораздо миниатюрнее. У цветков крокуса три тычинки , а у цветков безвременника их шесть. На листьях крокуса есть тонкая белая полоса по центру, которой нет у безвременника. Кроме того, листва у крокуса тонкая, а у безвременника - широкая, намного крупнее.

Так выглядит безвременник вблизи

А так выглядят цветы крокуса





Какие меры предосторожности соблюдать садоводам?

Следует отметить, что при должных мера предосторожности безвременники вполне можно выращивать в саду, на клумбах, ведь это одни из тех растений, которым не страшны первые осенние заморозки. Однако, высаживая эти растения, специалисты рекомендуют обязательно использовать перчатки.

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Кстати, нюхать цветы, по словам специалистов, для людей абсолютно безопасно, а вот владельцам домашних питомцев, например, кошек, следует следить за тем, чтобы любопытное животное не добралось до клумбы с безвременником - концентрация природного колхицина для мелкой зверушки, решившей попробовать на зуб опасное растение, может оказаться смертельно опасной.

По этой же причине специалисты не рекомендуют употреблять молоко домашних животных (коз или коров, например), которые паслись на лугу, где были замечены безвременники - колхицин способен накапливаться в молоке и, попадая в организм человека, привести к отравлению.

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