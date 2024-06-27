С этим рецептом семья перестанет отказываться от ваших кабачков. Блюдо станет хитом в летний сезон

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Опубликовано: 27.06.2024 16:45 , Обновлено: 29.06.2024

Блюда из кабачков всё чаще штурмуют рацион белорусов летом, что не удивительно. Эти нежные и ароматные овощи совсем нетрудно вырастить на собственной грядке, а в разгар сезона прилавки магазинов буквально ломятся от обилия соблазнительных кабачков любого сорта. Кабачковые рагу, оладьи, жареные кабачки. Рецептов приготовления этого вкусного и питательного овоща огромное множество. Предлагаем вам попробовать запечь кабачок с фаршем. Это блюдо станет великолепным вариантом для сытного ужина и накормит всю семью.

Фаршированные кабачки - вкусная идея для летнего ужина. Чтобы блюдо получилось вкусным, стоит следовать нескольким советам. Во-первых, это выбор правильного овоща. Для фарширования лучше всего подойдут некрупные и достаточно прямые кабачки. Слишком маленькие или скрученные вместят лишь небольшую часть начинки. Если вы хотите, чтобы приготовленная начинка имела более плотную консистенцию, добавьте вынутую из середины мякоть кабачка. Повара обращают внимание еще на один момент. Немного соли, посыпанной внутрь овоща перед начинкой, позволит лучше раскрыться вкусу во время запекания.

Как приготовить фаршированные кабачки в духовке?

Ингредиенты:

250 г говяжьего или свиного фарша

2 кабачка среднего размера

1 большая луковица

1-2 зубчика чеснока

3 больших помидора

125 г сыра моцарелла

2 столовые ложки оливкового масла

соль, перец и прованские травы

Приготовление:

Тщательно вымойте и просушите кабачки. Разрежьте их пополам и аккуратно выскоблите ложкой центр. Подготовленные лодочки из кабачков отложите в сторону. Ошпарьте и очистите помидоры, разрежьте их пополам и удалите семена изнутри. Мелко нарежьте томатную мякоть. Лук очистите, нарежьте кубиками и обжарьте на разогретом оливковом масле. Добавьте фарш к обжаренному луку и жарьте, пока он не потеряет розовый цвет и не станет коричневым. Добавьте к ингредиентам в сковородке прессованный чеснок, нарезанные помидоры, соль, перец и провансальские травы. Жарьте все, пока лишняя жидкость не испарится, а соус не станет густым. В подготовленные половинки кабачков выложите начинку и покройте сверху ломтиками моцареллы. Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки. Поместите нафаршированные кабачки в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте около 15-20 минут. По истечении указанного времени вы заметите, что сыр идеально расплавился. Кабачки с фаршем лучше всего подавать тёплыми.

Приятного аппетита!

Ранее Telegraf.news писал о том, что выращивая овощи на грядке либо покупая их в магазине, никто не рассчитывает получить из них фрукт. Однако существует рецепт кабачка, который, не зная правды, вы бы приняли за ананас. В сезон созревания этого ароматного овоща самое время подыскать рецепт его заготовки на зиму. И мы нашли его. Кабачки, приготовленные таким образом, не будут собирать пыль на полке и исчезнут быстрее остальных заготовок. Как их сделать?

Кабачки а-ля ананас. Эта заготовка на зиму исчезнет с полок быстрее остальных