Как быстро собрать мелкую красную смородину? Понадобится один предмет с кухни

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Опубликовано: 12.07.2023 16:17 , Обновлено: 15.07.2023

Собрать красную смородину (в Беларуси ее чаще называют поречкой), особенно мелкую, довольно-таки трудно. Эти небольшие ягоды, покрытые тонкой кожицей и обладающие нежным вкусом, требуют особого внимания и терпения. Однако в Tik Tok поделились отличным лайфхаком, который поможет упростить этот процесс и собрать красную смородину гораздо быстрее.

Видео за день набрало 4 млн просмотров, более 50 тыс. лайков и тысячи комментариев. А более 7 тыс. человек сохранили лайфхак себе, видимо для того, чтобы проверить его самостоятельно.

Оказывается, быстро собрать красную смородину можно с помощью предмета, который есть на кухне у каждого.

И это… обычная вилка. Посмотрите, как легко снять ягоды таким способом. И они совсем не давятся от вилки так, как могут от рук.

[link href=“https://www.tiktok.com/@receptov_home?refer=embed” title=“@receptov_home” target=“_blank” rel=“noopener”] @receptov_home [/link]Знали?? А как вы собираете ягодки ?[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7254312929565494022?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Рецепты домашние” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Рецепты домашние [/link]

Однако в комментариях один из пользователей заявил, что красную смородину надо обязательно рвать с веточками, «чтобы потом был хороший урожай».

Ему тут же ответили, что «веточки высохнут и отвалятся [сами]».

[info_b] Мы не нашли информацию, что красную и белую смородину нужно собирать обязательно с веточками. По информации портала Moefermerstvo так делать лучше, потому что «кожица этих сортов очень тонкая, попытка снять ягоды с ветки может привести к потери сока и части мякоти».

Однако, исходя из практики, если срывать красную или белую смородину аккуратно, ничего с ней плохого не произойдет. [/info_b]

Некоторые выразили мнение, что «руками быстрее».

Другие же зрители поблагодарили за лайфхак: «Очень удобно! ??», «Спасибо большое за подсказку ???» и т.д. Кто-то пошутил: «Где вы были раньше когда нас в детстве в деревне заставляли ее собирать?».

Остальные комментаторы решили сообщить автору, что «красной смородины» не существует, есть только «поречка» (или «паречка»). Однако, согласно Википедии, ягода на русском языке называется «смородина красная» (лат. Ríbes rúbrum), или «смородина обыкновенная», или «смородина садовая».

Парэчкі — это белорусское название ягод.

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