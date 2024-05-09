Как улучшить урожайность смородины? Приготовьте несложное удобрение из этого ингредиента

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Опубликовано: 09.05.2024 19:47 , Обновлено: 09.05.2024

Смородина - это кладезь витаминов и микроэлементов, многие любят полакомить себя и близких ее ягодами или же сделать варенье на зиму. И хоть смородина в целом неприхотлива, иногда случается, что кустарники не дают плодов. Чтобы этого избежать, нужно знать, как правильно ухаживать за кустарниками и чем удобрять.

Почему смородина не плодоносит

Так, кусты смородины могут не давать плодов по нескольким причинам. Среди них:

весенние заморозки,

неправильные условия посадки,

ошибки при уходе,

вредители и болезни.

Хоть смородина более-менее устойчива к низким температурам, ее почки могут пострадать при морозах. Кстати, если даже цветки кустарника не повреждаются при весенних заморозках, насекомые-опылители в таких условиях менее активны, это как раз может привести к снижению урожайности.

Смородина будет плохо плодоносить, если кустарники посадить слишком близко друг к другу: они начнут конкурировать друг с другом за питательные вещества, воду и доступ к солнцу. При посадке кустарников нужно оставлять между ними не менее 120 - 150 см свободного пространства.

Кроме того, не стоит садить смородину в полностью затененном месте, иначе ягоды будут созревать медленно, а те, что созреют, будут мелкие.

Весной кустарники смородины стоит удобрять, но важно не переусердствовать. Одна из наиболее частых ошибок - использование удобрения с высоким содержанием азота. Из-за этого на кустарниках появляется много листьев и толстых побегов, плоды поздно формируются и неравномерно созревают.

Кроме того, при использовании удобрения с высоким содержанием азота смородина будет хуже защищена от грибковых заболеваний. Также важно регулярно обрезать кустарники. И конечно, смородина может не дать плодов, если кустарники поражены вредителями, такими как тля или красный паутинный клещ.

Как улучшить урожайность смородины

Во-первых, важно подобрать для высадки смородины почву с pH от 6,0 до 7,0. Она должна быть богата органическими веществами, поэтому участок следует удобрить компостом или компостированным навозом. Конечно, не стоит забывать и о систематическом поливе кустарников.

Весной смородине особенно нужны питательные вещества, и в качестве подкормки можно использовать картофельную кожуру , которая богата калием, магнием, аскорбиновой кислотой. Вот рецепт удобрения из нее для улучшения урожайности смородины:

Выложить картофельную кожуру (очистки) на бумажное полотенце и оставить в проветриваемом месте на два - три дня. Можно также для этого использовать духовку (оставить очистки при температуре 120°C на два - три часа).

Плотно наполнить литровую банку сухой кожурой, а затем высыпать ее в большое ведро и залить 10 литрами кипятка.

Перемешать, накрыть крышкой и оставить на два - три дня.

Процедить и убрать очистки. Полученной жидкостью поливать смородину (по три литра на каждый кустарник).

Повторять процедуру каждые несколько дней.

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