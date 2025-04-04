Сделайте с нарциссами это - и они будут цвести гораздо дольше. А как подкормить банановой кожурой?

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Опубликовано: 04.04.2025 19:45 , Обновлено: 04.04.2025

Нарциссы – одни из первых весенних цветов, которые уже в глубокой древности символизировали приход новой жизни. Они радуют своими крупными, яркими цветами и приятным ароматом. Хотя нарциссы сохраняют свою красоту в течение нескольких недель, хочется продлить удовольствие любоваться ими дольше. Чтобы нарциссы цвели как можно дольше во время цветения нужно правильно ухаживать за ними. Также стоит попробовать способ опытных садоводов, который заставит нарциссы радовать цветением долгое время.

Как ухаживать за нарциссами во время цветения?

Нарциссы зацветают в конце марта, выпуская цветы яркой окраски (чаще всего они бывают жёлтыми, но могут быть и белыми или оранжевыми). Они приятно пахнут, что привлекает к ним пчёл и других насекомых-опылителей.

Фото иллюстрационное

Эти очаровательные цветы можно встретить во многих приусадебных участках. К сожалению, их цветение длится всего несколько недель, после чего они начинают вянуть. Чтобы как можно дольше наслаждаться красочными цветами нарциссов, нужно правильно ухаживать за ними во время цветения.

Фото иллюстрационное

Нарциссы нуждаются в большом количестве солнца, но нельзя подвергать их воздействию прямых солнечных лучей. Они предпочитают умеренно влажный грунт, поэтому не забывайте регулярно поливать цветы. При этом следует избегать чрезмерного полива, который может привести к загниванию луковиц. Чтобы сохранить влагу в почве и уменьшить рост сорняков, можно использовать мульчирование опилками или соломой.

В случае с нарциссами важно обеспечить растениям достаточно калия и фосфора, которые способствуют более интенсивному цветению.

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Для этого совсем необязательно тратиться на магазинные удобрения, ведь их можно легко приготовить самостоятельно в домашних условиях. Пригодится банановая кожура, которая чаще всего оказывается в мусорном ведре. Она является источником многих ценных питательных веществ, таких как калий, фосфор, магний, кальций, кремниевая кислота и сера.

Фото иллюстрационное

Чтобы воспользоваться полезными свойствами банановой кожуры, достаточно залить её литром тёплой воды и дать настояться несколько дней. Полученный раствор нужно разбавить водой в пропорции 1:1, а затем поливать им нарциссы. Как вариант, можно высушить банановую кожуру, измельчить её в порошок, а затем рассыпать вокруг растений, смешав с верхним слоем почвы.

Что делать, чтобы нарциссы цвели долго?

Помимо правильного ухода, также стоит воспользоваться простым советом от опытных садоводов. Они рекомендуют удалять отцветшие соцветия, благодаря чему нарциссы могут экономить свои ресурсы. После цветения растения тратят силы на формирование семян. Если удалить увядшие цветки до образования семенных коробочек, нарцисс направит энергию на укрепление луковицы, что может способствовать появлению новых стеблей с цветоносами.

Фото иллюстрационное

Такое простое действие, как удаление отцветших соцветий, может заставить нарциссы радовать нас своими яркими и ароматными цветами ещё дольше.

После того как нарциссы отцвели, не удаляйте их листья. Следует дождаться, когда они начнут желтеть и вянуть самостоятельно. Пока они зелёные, происходит процесс фотосинтеза, благодаря которому растения запасают энергию в луковицах на следующий сезон. Поэтому удалять листья нарциссов можно только тогда, когда они полностью побуреют и засохнут.

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