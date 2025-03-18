Эта домашняя подкормка заставит пионы ломиться от цветов. Вот сколько вносить с начала весны

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Опубликовано: 18.03.2025 10:16 , Обновлено: 18.03.2025

Одними из самых желанных и красивых весенних цветов бесспорно являются пионы. Пышные и ароматные, они преображают любой сад и становятся героями самых шикарных букетов. Преимущество пионов не только в их красоте, но и в неприхотливости. Тем не менее, для того чтобы растение из года в год радовало обильным цветением, стоит позаботиться о его своевременной подкормке. Журналистка Telegraf.news разузнала, какие продукты из кухонного шкафчика восполнят дефицит питательных веществ у этого цветка ранней весной.

В нынешнем году март удивляет белорусов температурными качелями. Начало месяца ознаменовалось по-апрельски тёплым солнцем, что пробудило многие растения показаться из земли. Однако быстро настроение весны переменилось - вернулись запоздалые морозы и снег. Тем не менее, уже к концу месяца синоптики предрекают возвращение плюсовых температур, а это значит, что многим растениям в саду, в том числе и пионам, можно будет уделить внимание.

Как ухаживать за пионами ранней весной?

Фото: southernpeony.com

Традиционно пионы начинают распускаться в мае и продолжают радовать своим цветением даже в июне, хотя иногда погода вносит свои коррективы. При условии удачно выбранного места эти растения радуют обилием цветов в этот период из года в год. Но, как и любые другие цветы, пионы нуждаются в питательных веществах для развития и роста. Позаботиться о подкормке следует уже ранней весной.

Когда заморозки отступят, с пионов нужно снять укрытия, иначе молодые побеги начнут гнить. Удалите засохшие и подмерзшие побеги и тщательно очистите почву вокруг пионов. Если поблизости с кустом пиона начали проклёвываться сорняки, стоит их вырвать, чтобы они не мешали росту растений и не забирали полезные вещества.

Поскольку после осадков и снега пионы могут страдать от избыточной влаги, стоит также прорыхлить почву вокруг растений, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе. Если же субстрат, наоборот, излишне сухой, его следует увлажнить. Уже на этом этапе целесообразно обеспечить пионы необходимыми питательными веществами, которые создадут им оптимальные условия для роста и цветения.

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Полейте пионы этим домашним удобрением

Фото: shutterstock

Для того чтобы обеспечить пионам порцию полезных веществ, достаточно внести дешёвую, но эффективную домашнюю подкормку. Такое удобрение, среди прочего, способствует развитию корневой системы, содействует увлажнению и питанию растения. Пионы начинают расти активнее и образуют больше цветов.

Кроме того, такое удобрение повышает устойчивость растений к грибковым заболеваниям, вредителям и неблагоприятным погодным условиям.

Для его приготовления нам понадобятся дрожжи . Они богаты калием, фосфором, марганцем, железом, натрием и витаминами группы В. Дрожжевое удобрение для пионов можно приготовить двумя способами.

Самый быстрый и простой способ приготовить добавку — поместить измельченный кубик свежих дрожжей (100 г) в большую емкость и залить 10 литрами теплой воды. После смешивания оставьте препарат на час, после чего его можно использовать для полива пионов. Разбавлять при этом раствор не нужно.

приготовить добавку — поместить измельченный кубик свежих дрожжей (100 г) в большую емкость и залить 10 литрами теплой воды. После смешивания оставьте препарат на час, после чего его можно использовать для полива пионов. Разбавлять при этом раствор не нужно. Второй способ предполагает приготовление ферментированного удобрения . Поместите 100 г свежих дрожжей в большую емкость и посыпьте 1–2 стаканами сахара. Оставьте смесь на 1–2 часа, затем залейте ее 10 литрами теплой воды. Тщательно перемешав, оставьте раствор примерно на неделю для брожения. Применяйте в разбавленном виде — 1 стакан препарата на 10 литров воды.

С ранней весны (при условии, что земля достаточно прогрелась) такую подкормку можно вносить раз в две недели вплоть до лета .

Такое удобрение любят не только пионы. Его также можно использовать для роз, гортензий, герани, анютиных глазок и георгинов .

Чем ещё можно подкормить пионы ранней весной?

Немногие знают, но в качестве подкормки для пионов также можно использовать ещё один продукт из кухонного шкафчика, а именно лимонную кислоту.

Удобрение лимонной кислотой питает растения, стимулирует их рост и даже улучшает обменные процессы и облегчает усвоение питательных веществ из почвы. Она также обладает фунгицидными свойствами, а значит, снижает риск возникновения заболеваний. Кроме того, он обладает подкисляющим действием и регулирует уровень pH. Хотя пионы переносят щелочную почву, для них лучше всего подходит умеренно кислая реакция почвы.

Как правильно подкармливать пионы лимонной кислотой читайте по ссылке ниже.

Добавьте в воду этот ингредиент и поливайте пионы. Кусты порадуют феноменальным цветением

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