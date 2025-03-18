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Эта домашняя подкормка заставит пионы ломиться от цветов. Вот сколько вносить с начала весны

Эта домашняя подкормка заставит пионы ломиться от цветов. Вот сколько вносить с начала весны
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Одними из самых желанных и красивых весенних цветов бесспорно являются пионы. Пышные и ароматные, они преображают любой сад и становятся героями самых шикарных букетов. Преимущество пионов не только в их красоте, но и в неприхотливости. Тем не менее, для того чтобы растение из года в год радовало обильным цветением, стоит позаботиться о его своевременной подкормке. Журналистка Telegraf.news разузнала, какие продукты из кухонного шкафчика восполнят дефицит питательных веществ у этого цветка ранней весной.

В нынешнем году март удивляет белорусов температурными качелями. Начало месяца ознаменовалось по-апрельски тёплым солнцем, что пробудило многие растения показаться из земли. Однако быстро настроение весны переменилось - вернулись запоздалые морозы и снег. Тем не менее, уже к концу месяца синоптики предрекают возвращение плюсовых температур, а это значит, что многим растениям в саду, в том числе и пионам, можно будет уделить внимание.

Как ухаживать за пионами ранней весной?

Фото: southernpeony.com
Фото: southernpeony.com

Традиционно пионы начинают распускаться в мае и продолжают радовать своим цветением даже в июне, хотя иногда погода вносит свои коррективы. При условии удачно выбранного места эти растения радуют обилием цветов в этот период из года в год. Но, как и любые другие цветы, пионы нуждаются в питательных веществах для развития и роста. Позаботиться о подкормке следует уже ранней весной.

Когда заморозки отступят, с пионов нужно снять укрытия, иначе молодые побеги начнут гнить. Удалите засохшие и подмерзшие побеги и тщательно очистите почву вокруг пионов. Если поблизости с кустом пиона начали проклёвываться сорняки, стоит их вырвать, чтобы они не мешали росту растений и не забирали полезные вещества.

Поскольку после осадков и снега пионы могут страдать от избыточной влаги, стоит также прорыхлить почву вокруг растений, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе. Если же субстрат, наоборот, излишне сухой, его следует увлажнить. Уже на этом этапе целесообразно обеспечить пионы необходимыми питательными веществами, которые создадут им оптимальные условия для роста и цветения.

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Полейте пионы этим домашним удобрением

Фото: shutterstock
Фото: shutterstock

Для того чтобы обеспечить пионам порцию полезных веществ, достаточно внести дешёвую, но эффективную домашнюю подкормку. Такое удобрение, среди прочего, способствует развитию корневой системы, содействует увлажнению и питанию растения. Пионы начинают расти активнее и образуют больше цветов.

Кроме того, такое удобрение повышает устойчивость растений к грибковым заболеваниям, вредителям и неблагоприятным погодным условиям.

Для его приготовления нам понадобятся дрожжи . Они богаты калием, фосфором, марганцем, железом, натрием и витаминами группы В. Дрожжевое удобрение для пионов можно приготовить двумя способами.

  • Самый быстрый и простой способ приготовить добавку — поместить измельченный кубик свежих дрожжей (100 г) в большую емкость и залить 10 литрами теплой воды. После смешивания оставьте препарат на час, после чего его можно использовать для полива пионов. Разбавлять при этом раствор не нужно.
  • Второй способ предполагает приготовление ферментированного удобрения . Поместите 100 г свежих дрожжей в большую емкость и посыпьте 1–2 стаканами сахара. Оставьте смесь на 1–2 часа, затем залейте ее 10 литрами теплой воды. Тщательно перемешав, оставьте раствор примерно на неделю для брожения. Применяйте в разбавленном виде — 1 стакан препарата на 10 литров воды.

С ранней весны (при условии, что земля достаточно прогрелась) такую подкормку можно вносить раз в две недели вплоть до лета .

Такое удобрение любят не только пионы. Его также можно использовать для роз, гортензий, герани, анютиных глазок и георгинов .

Чем ещё можно подкормить пионы ранней весной?

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Немногие знают, но в качестве подкормки для пионов также можно использовать ещё один продукт из кухонного шкафчика, а именно лимонную кислоту.

Удобрение лимонной кислотой питает растения, стимулирует их рост и даже улучшает обменные процессы и облегчает усвоение питательных веществ из почвы. Она также обладает фунгицидными свойствами, а значит, снижает риск возникновения заболеваний. Кроме того, он обладает подкисляющим действием и регулирует уровень pH. Хотя пионы переносят щелочную почву, для них лучше всего подходит умеренно кислая реакция почвы.

Как правильно подкармливать пионы лимонной кислотой читайте по ссылке ниже.

Добавьте в воду этот ингредиент и поливайте пионы. Кусты порадуют феноменальным цветением

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