Когда белорусам сажать гладиолусы? Вот какая должна быть глубина, чтобы не заваливались

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Опубликовано: 19.03.2025 13:15 , Обновлено: 19.03.2025

Они притягивают взгляд и придают саду неповторимый шарм. Гладиолусы – одни из самых эффектных декоративных растений, которые украшают сад красивыми цветами самой разнообразной окраски и роскошными длинными листьями. Гладиолусы приносят садоводам большую радость, но следует учитывать, что посадка цветов в грунт – это процесс, требующий правильного выбора времени и некоторой подготовки.

Когда сажать гладиолусы в грунт?

Гладиолусы, цветущие весной и летом в белорусских садах, родом из другой климатической зоны, поэтому не способны зимовать в земле. Цветок чувствителен к низким температурам, и многие белорусы с приходом весны задаются вопросом: когда нужно сажать гладиолусы в грунт?

Спешить не рекомендуется. Оптимальное время высадки гладиолусов в землю — конец апреля и начало мая. Ключевым фактором является погода. Гладиолусы можно сажать, когда земля прогреется до температуры не ниже 10°С и исчезнет риск возвратных заморозков.

Помимо температуры, ещё одним важным фактором при посадке гладиолусов в грунт являются погодные условия. Не рекомендуется сажать цветы сразу же после обильных дождей. Клубнелуковицы гладиолусов в слишком влажной почве становятся восприимчивы к грибковым заболеваниям и легко загнивают. После обильных осадков нужно подождать несколько дней, чтобы почва достаточно просохла, и лишь затем сажать гладиолусы.

Перед посадкой следует обработать клубнелуковицы фунгицидом, погрузив их в раствор на 15-20 минут.

Фото иллюстрационное

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Куда и как сажать гладиолусы, чтобы они пышно цвели

Чтобы гладиолусы радовали обилием цветов, нужно обеспечить им правильные условия. Растению нужно много солнечного света — тогда они будут обильно цвести.

Гладиолусы предпочитают хорошо дренированный грунт, богатый питательными веществами. Нельзя сажать их в тяжёлую глинистую почву. Чтобы улучшить структуру грунта, стоит предварительно обогатить его компостом. Это также позволит обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

Опытные садоводы рекомендуют сажать гладиолусы на место, где раньше росли травы, бобовые и овощные культуры.

Фото иллюстрационное

Так как гладиолусы могут достигать в высоту до 120 сантиметров, если посадить клубнелуковицу недостаточно глубоко, растение будет заваливаться даже при небольшом ветре. Но и слишком заглублять луковицу в грунт нельзя. В среднем глубина посадки не должна превышать 3-4 диаметров посадочного материала.

Кроме того, этим крупным цветам требуется жизненное пространство, поэтому сажать клубнелуковицы нужно на расстоянии 10-15 см. Нужно учитывать, что практически для всех сортов гладиолусов необходима опора, поэтому, когда растения достигнут в высоту около 30 см, их нужно будет подвязать к колышкам.

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