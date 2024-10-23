Сделайте эти 2 процедуры с клубникой в октябре — и кусты будут ломиться от ягод летом. А чем удобрить?

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Опубликовано: 23.10.2024 12:10 , Обновлено: 23.10.2024

Клубника осенью требует внимания так же, как и весной-летом. После окончания сезона за ней нужно правильно ухаживать, если вы хотите, чтобы она была здоровой и дала богатый урожай и в следующем году. Побалуйте свою клубнику в октябре, проведя эти процедуры, и она непременно порадует вас плодами.

Октябрь в саду - это не только время для обрезки кустов и посадки цветов, например, тюльпанов, крокусов или нарциссов. В этом месяце вам также следует уделить внимание осеннему уходу за клубникой.

С помощью нескольких быстрых и простых процедур вы укрепите и защитите ее на зиму, а также стимулируете ее плодоношение в следующем сезоне. Как ухаживать за клубникой осенью, чтобы весной и летом она дала хороший урожай?

Удаление сорняков

Удаление сорняков с грядок - важнейшая процедура осеннего ухода за клубникой. Инвазивные растения быстро распространяются и размножаются, тем самым лишая клубнику витаминов и минералов из почвы, поэтому она может ослабнуть и с трудом пережить холодные месяцы.

Наибольшую угрозу для клубники представляют такие сорняки, как пырей, звездчатка средняя и ежовник обыкновенный.

Слева-направо: пырей, звездчатка средняя и ежовник обыкновенный.

Крестовник обыкновенный, марь белая и пастушья сумка также могут представлять проблему.

Слева-направо: марь белая и пастушья сумка.

Не стоит недооценивать их присутствие на грядках.

Обрезка клубники осенью

Обрезка клубники осенью - еще одна важная процедура, о которой необходимо помнить. Необходимо избавиться от сухих, больных и старых побегов и листьев, чтобы в следующем сезоне растение было более сильным, здоровым и кустистым. Однако помните, что обрезку клубники нужно проводить аккуратно. Не повредите сердцевину растения.

Вы можете разделить кусты на более мелкие части и посадить новые черенки осенью, чтобы размножить клубнику. Таким образом, в следующем году вы увидите еще больше плодов.

Осеннее удобрение для клубники

Удобряйте клубнику осенью только препаратами, содержащими калий, фосфор и серу, но с низким содержанием азота. Это повысит зимостойкость растений, предотвратит болезни и деформацию, а также поддержит их рост весной. Хорошо помогает древесная зола.

Как правильно использовать древесную золу осенью? Не все растения любят такое удобрение

Осеннее удобрение для клубники можно сделать самостоятельно из высушенной банановой кожуры. Оставьте их на 24 часа, залейте водой и полейте таким отваром саженцы, либо положите кожуру прямо под корни.

Защитить саженцы на зиму

После того как вы провели все вышеописанные процедуры, не забудьте защитить саженцы клубники на зиму. Таким образом, низкие температуры, снегопады или порывы ветра не испортят ваши усилия по уходу за растениями.

Не забудьте защитить особенно молодые саженцы, которые очень чувствительны к повреждениям. Сделайте это уже в октябре. Для защиты клубники можно использовать, например, белое агроволокно.

Ранее Telegraf.news писал, что делать, если хотите собрать более обильный урожай в следующем сезоне. Улучшите качество и pH вашей земли, подкормив ее осенью известью. Это поможет сохранить почву плодородной и здоровой. В ней нуждаются крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная и кочанная капуста, а также зерновые и многие виды трав.

Эту обработку огорода нужно обязательно сделать осенью. Тогда урожай будет обильнее