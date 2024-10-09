Как правильно использовать древесную золу осенью? Не все растения любят такое удобрение

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Опубликовано: 09.10.2024 13:33 , Обновлено: 09.10.2024

Древесная зола — это отличный способ улучшить почву, но не только. Она способствует обильному цветению, помогает повысить урожайность и даже отпугивает некоторых вредителей. Такое удобрение идеально подходит для использования осенью, но также будет успешно работать и весной. Однако не все растения его любят.

В чем польза древесной золы?

Древесная зола - это побочный продукт сжигания древесины. Она считается отходами и поэтому обычно ее выбрасывают. Однако оказалось, что она является источником ценных питательных веществ, которые положительно влияют на рост и развитие растений.

Это идеальное осеннее удобрение, поскольку не содержит азота, от которого лучше отказаться перед зимой (этот элемент может вызвать чрезмерный рост растений и, как следствие, снизить их морозоустойчивость). Она содержит:

30-35 % кальция;

5-10 % калия;

2-4 % фосфора;

сульфиды;

оксиды;

другие соли (например, железа и магния).

Как утверждают многие садоводы, древесная зола укрепляет корни растений и улучшает их состояние, стимулирует рост наших экземпляров, положительно влияет на цветение и плодоношение, повышает их морозоустойчивость. Кроме того, она снижает вероятность возникновения многих заболеваний.

В свою очередь эксперты портала Deccoria утверждают, что древесная зола улучшает физические и химические свойства почвы. Она не только обогащает ее необходимыми питательными веществами, но и улучшает ее структуру (способствует образованию гумуса и развитию полезных почвенных микроорганизмов). Кроме того, он повышает pH почвы, поэтому его можно использовать для нейтрализации закисленных почв (он действует так же, как известь в удобрениях). Это важно, поскольку большинство растений лучше всего чувствуют себя в почве с pH, близким к нейтральному.

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Зола, рассыпанная вокруг растений, оказывает отпугивающее действие на некоторых вредителей, в основном слизней и улиток (поскольку она действует как механический барьер, который они не могут преодолеть). Кроме того, из нее можно приготовить спрей от тли, который поможет эффективно избавиться от настырных вредителей.

А еще древесную золу можно использовать для укрытия растений, чувствительных к низким температурам, - просто сделайте курганы из золы, смешанной с порошкообразной корой.

Нелишним будет добавить золу в компост. Этот материал не только обогатит его состав, но и уменьшит неприятный запах разлагающейся материи в компостной куче.

Для каких растений использовать древесную золу?

Древесная зола идеально подходит в качестве удобрения для овощей, плодовых деревьев и кустарников, декоративных растений, а также тех, что растут в горшках (как дома, так и на балконе или террасе).

Благодаря высокому содержанию калия ее можно использовать для удобрения растений, любящих калий, таких как:

огурцы;

белокочанная капуста;

цветная капуста;

помидоры;

картофель;

перец;

лук.

Золу можно рассыпать под кустарниками и декоративными растениями, такими как:

жасмин;

лигуструм;

кизил;

самшит;

лаванда;

роза;

бузина;

клематис.

Так как он благотворно влияет на количество и качество плодов, им можно подкармливать:

яблони;

вишни;

персики;

малину;

смородину;

клубнику.

Хвойные деревья, такие как сибирская ель и черная сосна, также получат пользу от удобрения золой.

[info_b]Древесную золу не следует использовать под кислотолюбивыми растениями. К таким растениям относятся азалии, рододендроны, вереск, черника и клюква. Зола оказывает подкисляющее действие на почву, что неблагоприятно для растений, предпочитающих кислую среду.[/info_b]

Удобрение для газонов

Для чего еще можно использовать древесную золу в саду? При соблюдении правильных пропорций она является отличным удобрением для газонов.

При регулярном использовании она может улучшить состояние газона, обеспечив его необходимыми питательными веществами. Это придаст газону насыщенный зеленый цвет и сделает его более устойчивым к болезням.

Однако остерегайтесь переизбытка удобрений, отказываясь от других минеральных удобрений (в том числе с высоким содержанием железа, натрия, калия и магния).

Древесная зола также поможет избавить ваш газон от мха, поскольку она повышает pH почвы. Если вы применяете ее, не следует известковать газон.

Сколько древесной золы понадобится?

Древесную золу можно использовать в течение всего вегетационного периода, так как она богата многими микро- и макроэлементами. Она идеально подходит в качестве осеннего удобрения, так как не содержит азота (он выделяется в атмосферу при сжигании древесины). В результате наши растения хорошо переживут зиму и будут расти здоровыми в следующем сезоне.

Использовать удобрение следует умеренно - слишком большое количество этого удобрения может привести к засолению почвы, что может быть вредно для растений.

Также важно использовать золу от сжигания свежей, натуральной древесины (окрашенная, лакированная или пропитанная древесина содержит химические соединения, которые негативно влияют на рост и развитие наших экземпляров).

Кроме того, древесную золу не следует смешивать с углем, так как она может содержать соединения тяжелых металлов.

Удобрение древесной золой можно проводить и весной, когда растения вступают в вегетационный период (в это время они испытывают повышенную потребность в питательных веществах).

Считается, что безопасная доза золы составляет примерно 1-3 кг на 100 м2 почвы (т.е. 1 горсть на 1 м2). Лучше всего равномерно распределить ее по поверхности почвы, а затем аккуратно перемешать в верхнем слое. Ваши растения будут вам очень благодарны.

Кстати, ранее Telegraf.news уже публиковал подробности о правильном использовании древесной золы на огороде. Эксперт по садоводству Procvetok также подчёркивал, в золе содержится «огромное количество кальция, благодаря которому растения устойчивы к болезням и вредителям». Однако, по его словам, если просто растворить это вещество в воде, «никакого эффекта не будет». Пропорции для правильного раствора можно посмотреть по ссылке.

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