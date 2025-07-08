Когда белорусам выкапывать озимый чеснок? Вот на что смотреть кроме календаря

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Опубликовано: 08.07.2025 10:00 , Обновлено: 08.07.2025

Озимый чеснок, как правило, сажают поздней осенью — с середины октября до начала ноября. Поэтому сбор урожая обычно приходится на июль ( в зависимости от сорта и погодных условий). В южных регионах Беларуси уборку можно начинать в первой половине месяца, а в более прохладных – после 15-го. Впрочем, ориентироваться только на календарные сроки не стоит. Как понять по внешнему виду, что пришла пора?

Опытные садоводы знают, что не существует единой точной даты для уборки озимого чеснока. Главный признак готовности — когда листья засыхают примерно на 50-60%.

Чаще всего это происходит в июле, но и здесь бывают исключения. Важно не затягивать : если листья пересохнут, зубчики начнут растрескиваться в земле и рассыпаться, что усложнит их извлечение. Кроме того, плохо покрытые чешуей зубцы больше подвержены болезням.

Кроме того, определить дату и по стрелкам, если вы оставили несколько штук. Садоводы говорят - если стрелки начали лопаться, где-то через неделю можно выкапывать.

Оптимальное время для выкапывания — сухие дни, при этом желательно, чтобы после дождя прошло несколько суток. Это снизит риск грибковых заболеваний.

Замените лопату на вилы

К слову, для уборки чеснока лучше всего подходят вилы — они аккуратно поддевают головки, не повреждая их. От лопаты стоит отказаться: она может разрезать или раздавить луковицы.

Где хранить чеснок?

После сбора чеснок нужно хранить в темном, хорошо проветриваемом месте.

Головки раскладывают свободно, чтобы они не соприкасались друг с другом, и регулярно переворачивают до полного высыхания. Как минимум, процесс займет несколько недель.

Кстати, есть секрет, как сохранить чеснок до следующего урожая. Нужно не только обрезать стебель, но и сделать определенные надрезы. Об этом рассказал специалист в видео ниже.

Когда белорусам копать чеснок по лунному календарю?

Тем временем многие белорусы ориентируются и на лунный календарь. Согласно рекомендациям, оптимальное время для уборки чеснока — фаза убывающей Луны. Говорят, что в этот период соки растения активно направляются в корневую часть, что делает головки более сочными и ароматными.

Журналисты Telegraf.news выяснили, что в 2025 году убывающая луна и, соответственно, благоприятные дни для выкапывания чеснока:

с 11 по 23 июля;

с 10 по 22 августа.

Но помните, что помимо лунных фаз, важно учитывать и реальное состояние растения — степень подсыхания листьев и растрескивание стрелок.

Ранее Telegraf.news писал, что ароматный чеснок — культура, которую повсеместно выращивают многие белорусы. Нередко урожай чеснока оказывается очень обильным, и его владельцы начинают опасаться, что не смогут сохранить и потребить его в таком большом количестве. Рассказываем, что делать с чесноком, чтобы оставался крепким до весны и как сделать из его излишков ароматное чесночное масло и специю.

Как сохранить чеснок сочным до весны? Только не кладите в холодильник. А куда?