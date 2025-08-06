Садовод призвала посеять три вида семян прямо сейчас, чтобы получить хороший урожай осенью

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Опубликовано: 06.08.2025 15:04 , Обновлено: 06.08.2025

Если вы хотите вырастить в этом году новый урожай, но переживаете, что уже слишком поздно, есть решение. Эксперт по садоводству рассказала, семена каких растений посеять в начале августа, чтобы они выросли к поздней осени или зиме.

Роза Джонс, британский диетолог и опытный специалист по выращиванию растений на собственном огороде, рассказала в TikTok, что стоит посадить в ближайшие дни. Эти советы вполне подойдут и белорусским дачникам.

Луковые растения

Она также предложила сеять чеснок в конце августа для получения летнего урожая, а также японский лук-батун.

Корнеплоды

Далее Роза посоветовала сеять семена свеклы в конце августа. По ее словам, “самым надежным” считается сорт Болтарди.

Она добавила: “Морковь (ранние сорта под укрытием или в рулонах) и редис - это быстрый урожай, который идеально подходит для заполнения пустых мест [на грядке].

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Крестоцветные

У Розы есть и свои рекомендации по поводу крестоцветных. Озимую капусту она порекомендовала «сеять как можно скорее», чтобы получить урожай поздней зимой (например, сорта “Агрессор”, “Колобок” и “Валентина”).

А капуста кале (кудрявая капуста), отметила садовод, выиграет по вкусу от выращивания в более морозную погоду.

Другой ее совет по капусте: «Пак-чой — сеять под укрытием или в тени, чтобы избежать стрелкования. Репа — мелкие растения, быстро созревают для использования зимой».

Другие

Также эксперт рассказала и о других культурах. Она отметила мангольд как «продуктивный и выносливый», а петрушку — медленно прорастающую, но «хорошо зимующую».

Что касается бобов, она добавила: «Сейте в конце августа/начале сентября, чтобы получить урожай ранней весной».

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