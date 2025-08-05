Садовод назвал частую ошибку при выращивании сладкого перца, которая "уменьшает урожай в 2 раза"

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Опубликовано: 05.08.2025 11:52 , Обновлено: 12.08.2025

Популярный в Сети садовод-огородник в своем видео рассказал об одной "распространенной ошибке", которую, по его словам, допускают многие при выращивании сладкого перца. Он утверждает, что это "существенно" влияет на "уменьшение урожая плодов", иногда даже в 2 раза.

[inf]Валерий Кузюбердин — садовод-огородник, который ведет свой канал на Youtube (2,79 млн подписчиков) “Сад, огород своими руками”. Его видео собирают сотни тысяч просмотров и десятки тысяч лайков. Некоторые пользователи под роликами называют его “лучшим учителем”, а также делятся, что, следуя рекомендациям Валерия, получили “прекраснейший урожай”. [/inf]

Когда на самом деле нужно срывать перцы?

Так, по словам огородника, у сладкого перца есть две стадии спелости — техническая и биологическая спелости.

“Техническая спелость — это когда плод увеличился до своих сортовых размеров и еще не меняет окраску . Можно такую перчину уже срывать, можно перерабатывать, можно употреблять в свежем виде. Она готова полностью к применению по назначению”, — пояснил Валерий.

Но добавил, что многие огородники, прочитав на пачке с семенами, что перец красный, оранжевый или желтый, ждут, пока плод наконец-то сменит цвет.

“Но все дело в том, что в семенах, для того чтобы они вызрели, очень много различных микро-, макроэлементов, которые вместо того, чтобы пойти на навязывание, увеличение, нарастание следующих плодов, тратятся на вызревание семян”, — продолжил профессионал.

И, как утверждает Валерий, пока не вызреют эти семена, навязывание следующих “не пойдет”.

“Подумайте друзья, нужна ли вам вот эта красота, вот это изменение цвета. Если это не принципиально для вас, как только увеличилось до размера сортового перчина, срывайте ее, откройте дорогу для нарастания новой волны, не держитесь за вот эти какие-то визуальные изменения”, — призвал он своих зрителей.

А также подчеркнул, что “пусть лучше физическое нарастание будет, и поверьте, вы с одного куста возьмете намного больше урожая”.

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Исключение - под конец сезона?

При этом садовод отметил, что под конец сезона, осенью, последнюю волну можно “держать до полного вызревания”.

“Тогда уже много красного перца, там уже не критично”, — обратил внимание Валерий.

И добавил: “По большому счету, оставьте 2-3 растения для лечо, если вы собираетесь с красных плодов потом закатывать”.

Ранее Telegraf.news писал, что если вы хотите получить обильный урожай перца к концу лета, уже сейчас стоит позаботиться о его подкормке. При этом необязательно тратиться на магазинные удобрения — отличную поддержку растениям можно обеспечить с помощью обычных кухонных отходов. Речь идёт о жидкости, которую большинство людей после готовки просто выливает в раковину.

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