Чем подкормить огурцы, чтобы они дали больше урожая в августе? Вот 3 натуральных средства

Опубликовано: 01.08.2025 16:19 , Обновлено: 01.08.2025

В начале августа огурцы заполоняют грядки белорусов. В это время стоит позаботиться о них по максимуму, чтобы они как можно дольше плодоносили вкусными и полезными плодами. Чем их подкармливать для хорошего урожая? Вот три лучших натуральных удобрения для огурцов.

Как ухаживать за огурцами в августе?

Низкокалорийные, богатые витаминами и ценимые за освежающий вкус и аромат, эти плоды идеально подходят для консервирования и употребления в сыром виде. Однако урожай огурцов не всегда так хорош, как хотелось бы. Часто это происходит из-за ошибок в уходе за этими растениями.

Как ухаживать летом, чтобы они хорошо плодоносили? В августе нужно найти время для полива этих растений. Огурцы плохо переносят засуху, которая замедляет их рост и снижает урожайность.

Однако стоит помнить, что избыток воды для них так же вреден, как и недостаток, поскольку быстро приводит к развитию грибковых заболеваний.

Лучше поливать эти растения каждые 2-3 дня, а в жаркую погоду — ежедневно. Лейте вожу непосредственно под корни, избегая попадания воды на листья.

Ещё одна процедура летнего ухода, не менее важная, чем полив, — это подкормка огурцов. Эти растения очень нуждаются в питательных веществах во время цветения и плодоношения. Подкармливать их необходимо каждые 2-3 недели, можно использовать натуральные удобрения.

[info_b]В августе стоит также помнить о других мероприятиях по уходу, таких как неглубокое рыхление почвы вокруг растений, мульчирование, обрезка и опрыскивание от болезней и вредителей.[/info_b]

3 лучших натуральных удобрения для огурцов

Каждый огородник, выращивающий огурцы на грядках, мечтает собрать полные корзины урожая. Первый шаг к достижению этой цели — правильная подготовка почвы. Богатая гумусом и питательными веществами земля гарантирует растениям здоровый старт.

Однако по мере роста огурцы постепенно истощают эти ценные элементы, поэтому необходимо регулярно их подкармливать. В августе лучшее, что мы можем им предложить, — это натуральные удобрения.

Вот три подкормки, которые каждый может приготовить самостоятельно:

Компостный чай – поместите 4 стакана зрелого компоста в ведро и залейте 10 литрами воды. Накройте марлей, завяжите верёвкой и оставьте в прохладном, тёмном месте на 2–3 дня. После этого процедите через сито и полейте огурцы.

Кстати, белорусский биолог и агроном Иван Русских рассказывал, для чего нужно компостирование и как правильно приготовить компост.

Смесь с активированным углем: добавьте 1 стакан древесной золы, 4 таблетки активированного угля из аптеки и 50 г свежих дрожжей в 3 литра воды. Оставьте на час, затем разведите в соотношении 1:10 (1 литр раствора на 10 литров воды).

Также агроном Петр Ломонос советовал использовать просто дрожжи с сахаром.

Банановая кожура — положите 6-7 банановых кожур в ведро и залейте 10 литрами воды. Оставьте на 24 часа, затем достаньте замоченную кожуру и полейте огурцы полученным раствором.

Многие садоводы и огородники говорят в своих видео о пользе банановых подкормок.

Ранее Telegraf.news писал, что к августу белорусские огородники начинают с нетерпением проверять свои теплицы и грядки в надежде увидеть первые результаты титанической битвы за урожай, в которую они ввязались несколько месяцев назад. Основные заботы, вроде бы, уже позади и если к этому времени ваша теплица зеленеет стройными рядами томатных стволов, значит, вы на верном пути и вам остаётся лишь ждать, пока поспеют плоды, проверяя, чтобы ваши заросли не поразила внезапная хворь и регулярно поливая томаты, которые, как известно, очень любят воду. Вот тут-то и кроется подвох, который не учитывают многие начинающие огородники и в результате сами лишают себя богатого урожая.

Эта частая ошибка оставит вас без томатов. Как белорусам спасти урожай?