Редиска вырастет большой и вкусной, если сделаете это. Где посадить и чем подкормить?

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Опубликовано: 25.03.2025 07:10 , Обновлено: 24.03.2025

Нет ничего лучше редиса с собственного огорода. Вырастить его несложно, но всё же нужно правильно ухаживать за овощем, чтобы получить хороший урожай. Также не стоит забывать об удобрениях, лучше натуральных, чтобы корнеплоды выросли большими и вкусными.

Начинающие садоводы любят выбирать редис для огорода, потому что он быстро растёт, когда весна только начинается и неприхотлив в уходе. Однако для ещё лучшего роста этому овощу требуется лёгкая подкормка.

Главные правила посадки и выращивания редиса

Сеять редис можно с конца февраля до первых чисел мая. При похолодании его нужно накрыть агротекстилем.

Оптимальная температура для нормального развития редиса – от 10 до 15 градусов по Цельсию. При более высокой температуре растение начинает цвести и прекращает развивать корнеплод.

Посев проводят раз в несколько дней, что обеспечит постоянный урожай. Необходимо соблюдать расстояние между рядами 20-30 см. После того как сформируются первые полноценные листочки, проводится прореживание сеянцев. Между ними нужно оставить расстояние в несколько сантиметров.

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Фото иллюстрационное

Редис относится к семейству капустных, поэтому его не следует выращивать в местах, где ранее росли другие крестоцветные. Не стоит сажать редис и там, где росли томаты. Хорошие предшественники для редиса — это морковь, горох, огурцы и салата.

Для редиса лучше всего подходит плодородная, среднелёгкая почва. В тяжёлом грунте корни будут деформироваться. Этот овощ хорошо переносит слегка закислённую почву, но, если земля слишком кислая, её нужно известковать.

Для редиса нужно выбирать хорошо освещённое солнцем место, так как в тени он будет наращивать лиственную массу, а не корнеплод.

Редис созревает очень быстро, и урожай можно собирать через 4-6 недель после посева, в зависимости от сорта и условий выращивания.

Фото иллюстрационное

Для редиса очень важен регулярный полив — почва должна быть постоянно влажной, но не переувлажнённой. Из-за недостатка влаги корнеплоды становятся горькими и рыхлыми, а избыток воды приводит к их обесцвечиванию.

Чем подкормить редис для получения хорошего урожая

Перед тем как сеять редис, нужно подготовить почву — внести питательные вещества. Для этой цели лучше использовать натуральные удобрения, такие как компост или навоз.

Если редис растёт медленно, а листья стали бледными, необходимо подкормить растение азотным удобрением, но в дозе 1/5. Важно не переусердствовать с внесением удобрений.

Редис любит лёгкую подкормку, и слишком большое количество азота приведёт к наращиваю листвы, а не корнеплода.

К слову, чтобы не случилось так, что у корнеплода выросла большая ботва, но маленький корнеплод, нужно избегать и других ошибок. Ранее Telegraf.news публиковал советы, которые помогут избежать проблем и обеспечат хорошую урожайность.

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