Как вырастить редис на подоконнике? Этот простой метод от садоводов даст урожай через 23 дня

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Опубликовано: 02.02.2025 07:00 , Обновлено: 02.02.2025

Ароматная и сочная редиска — один из самых ранних корнеплодов, которым рады дополнить свой рацион после зимы большинство белорусов. Одни ожидают весны, чтобы посадить её на своём приусадебном участке, другие с её приближением спешат искать овощ на прилавках магазинов. Однако получить хороший урожай редиса можно и в домашних условиях. Telegraf.news нашёл простой способ вырастить корнеплод на своём подоконнике.

Принято полагать, что редиску можно вырастить только на грядке, но далеко не у всех это получается. Нередко корнеплод оказывается мелким или подвергается массированной атаке муравьёв и червей. Но вместо того, чтобы смириться с таким плачевным положением вещей и ожидать появления любимого овоща в магазинах, можно попробовать вырастить его прямо на подоконнике. Немного терпения и световая лампа — и вы точно не останетесь без редиски в салате.

Как вырастить редиску в домашних условиях?

Первое, что нужно сделать прежде, чем сеять редиску в домашних условиях, — это выбрать правильные семена. Не все сорта пригодны для выращивания дома. Нужно отдать предпочтение раннеспелым гибридам, которые устойчивы к недостатку света, не подвержены стрелкованию и хорошо себя чувствуют при комнатной температуре.

Журналист Telegraf.news изучил мнение и опыт садоводов, практикующих домашнее выращивание редиски, и нашёл подходящие для этой цели сорта.

Подойдут:

Дуся F1,

Мечта Алисы F1,

Царевна F1,

Селеста F1

Родос

Все они доступны к продаже на популярных в Беларуси маркетплейсах.

Ещё одно важное условие для того, чтобы получить урожай — наличие фитолампы. Достаточно мощности 50 Вт.

Как посеять редис?

Купили лампу и семена? Можно приступать к посеву.

Сеять редиску можно в любой ёмкости. Подойдёт стандартный ящик высотой около 15 см. Можно высевать в кассеты под рассаду — по одной семечке в стакан.

Далее подготовьте питательный грунт. Можно использовать обычные субстраты для выращивания овощных культур, которые продаются в магазине, либо использовать грунт, приготовленный собственными руками.

Агрохимик-растениевод Виктория Карелина, которая ведёт блог бренда «Семена Алтая» в TikTok, посоветовала использовать субстрат на основе растительного торфа, вермикулита и песка. После насыпания грунта в ящик эксперт рекомендовала полить его горячей водой (около 60 градусов Цельсия).

Спустя несколько минут можно проделать палочкой или ручкой лунки. Выдерживайте между ними расстояние около 5 сантиметров. После этого разложите в лунки семена — по одному в каждую ямочку. Присыпьте их песком. Прикройте ёмкость плёнкой и поставьте на подоконник.

[info_b]Редис не любит очень высокие температуры, поэтому лучше снизить температуру регулятором на радиаторе (если есть возможность) до момента появления всходов. Когда всходы появятся температуру можно поднять.[/info_b]

Эта добавка в грунт спасёт рассаду от перелива. Садовод показал, что делать при появлении плесени

Сколько досвечивать и как поливать?

Как отметил садовод белорусского бренда Procvetok Дмитрий Кастрицкий, зимнего освещения в квартире редиске будет недостаточно. Поэтому всходы нужно дополнительно досвечивать, чтобы они выросли крупными. По мнению эксперта оптимально держать редиску под лампой дополнительно 8-10 часов круглосуточно.

Садовод и автор блога “Нетипичный фермер” советует досвечивать редис 14-16 часов.

https://www.tiktok.com/@netfermer.ru/video/6896040853974895874?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0&t=1738327250417

Поливать редиску нужно нечасто, но обильно. Оптимально — 2-3 раза в неделю по мере подсыхания грунта.

Дополнительно подкармливать овощ не нужно. Как правило, все необходимые микроэлементы уже имеются в грунте.

В зависимости от сорта и условий урожай редиски вырастет уже спустя 20-24 дня. Вы можете садить её партиями каждые 10 дней, чтобы регулярно иметь свежий овощ к столу.

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