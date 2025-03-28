Посадите георгины уже сейчас. Они будут радовать буйным цветом до поздней осени

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Опубликовано: 28.03.2025 09:42 , Обновлено: 28.03.2025

Хотите, чтобы ваш сад до самых заморозков был украшен красивыми, яркими цветами разных форм и размеров? Тогда посадите в марте или начале апреля георгины, и до поздней осени вы сможете наслаждаться великолепным видом этих роскошных цветов. Цветы не требуют особого ухода, но взамен дарят массу удовольствия своим продолжительным и обильным цветением.

Георгины — удивительные цветы, способные радовать глаз своей красотой вплоть до поздней осени. Их пышные соцветия, разнообразные формы и яркие оттенки создают неповторимую атмосферу в саду даже тогда, когда многие другие растения уже готовятся к зимнему покою.

Цветение георгинов начинается в конце лета и продолжается до первых заморозков. В этот период они словно стремятся поймать последние тёплые лучи солнца, наполняя сад яркими красками. Соцветия георгинов бывают разных форм и размеров: от крупных махровых шапок до изящных простых цветков. Палитра оттенков варьируется от нежных пастельных тонов до насыщенных и глубоких цветов, включая белый, розовый, красный, оранжевый, жёлтый и фиолетовый.

Фото иллюстрационное

Чем раньше вы посадите георгины, тем скорее ваш сад будет украшен яркими цветами. Для того чтобы они цвели как можно дольше, нужно обеспечить им благоприятные условия.

Когда и как сажать георгины?

Георгины высаживают в открытый грунт во второй половине мая, после окончания последних заморозков. Однако можно посадить их в контейнеры уже в марте-начале апреля — этот способ ускоряет прорастание.

Низкорослые георгины высаживают таким образом, чтобы клубни были покрыты слоем земли толщиной около 5 см, оставляя расстояние между растениями примерно 25 см. В случае высокорослых сортов клубни следует сажать на глубину около 10 см. Рекомендуется соблюдать расстояние между растениями в пределах 50-60 см.

Ёмкости с посаженными в марте-апреле георгинами нужно разместить в хорошо освещённом помещении. Перед пересадкой растений в грунт их желательно закалить.

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Как ухаживать за георгинами после посадки в грунт?

Георгины по праву считаются цветами солнца, поэтому сажать их нужно на солнечные участки, где свет попадает минимум 6–8 часов в день. В тенистом месте они начнут слишком вытягиваться, и их цветение будет слабее.

Они также предпочитают хорошо дренированные почвы, чтобы корни не загнивали от избытка влаги. Если почва слишком тяжёлая, можно улучшить её песком или компостом.

После посадки георгины нужно обильно полить. В дальнейшем полив должен быть регулярным, особенно в засушливые периоды. Не забывайте регулярно поливать растения в период цветения.

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Георгины нуждаются в подкормке удобрениями. Весной и осенью стоит удобрять почву компостом, который обеспечивает нужное количество питательных веществ. Летом растения нуждаются в подкормке комплексными минеральными удобрениями. Особенно полезны фосфорные и калийные удобрения для лучшего цветения.

Высокорослые сорта требуют опор в виде кольев. Тогда побеги не будут гнуться под тяжестью цветов.

Уход за этими растениями заключается в удалении увядших цветков. Таким образом, мы стимулируем их к цветению.

Фото иллюстрационное

Георгины не морозоустойчивы, поэтому до наступления первых заморозков клубни следует выкопать. Их нужно будет очистить от почвы, высушить и поместить на хранение в сухое прохладное место. Рекомендуется хранить клубни в ящиках с торфом, песком или опилками, чтобы предотвратить их пересыхание.

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