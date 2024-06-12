Как ухаживать за помидорами в июне? Вот что нужно учесть для обильного урожая

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Опубликовано: 12.06.2024 12:29 , Обновлено: 12.06.2024

Июнь – очень важный месяц в выращивании помидоров. Именно сейчас они интенсивно развиваются и требуют особого ухода. Регулярный полив, правильное внесение удобрений и защита от болезней и вредителей необходимы для обеспечения здоровья томатов. Как ухаживать за помидорами в июне, чтобы позже насладиться обильным и вкусным урожаем? Сейчас всё расскажем.

Почему так важно следить за томатами в июне?

Июнь – важный месяц для всех, кто выращивает помидоры. К этому моменту саженцы томатов уже высажены в грядки и активно развиваются. В конце весны и начале лета помидоры наращивают зеленую массу, развивают стебли и листья, что является залогом будущих обильных урожаев. Правильный уход в этот период оказывает решающее влияние на качество и количество урожая, поэтому важно регулярно следить за состоянием растений и обеспечивать их необходимыми питательными веществами. В июне помидорам в первую очередь необходим азот, поддерживающий развитие зеленой массы. Азот можно поставлять растениям через коммерческие удобрения или самостоятельно приготовленный навоз.

В июне томаты уже могут столкнуться с некоторыми проблемами. Растения могут подвергаться нападению вредителей, таких как тля, паутинный клещ или жуки, а также грибковым заболеваниям, включая фитофтороз. Опытные садоводы в этом месяце проводят регулярный осмотр растений , не реже одного раза в две недели. Это позволяет заранее обнаружить проблемы и принять соответствующие меры.

Удаление зараженных листьев, использование натуральных средств защиты растений и поддержание соответствующей влажности почвы — основные мероприятия по уходу в этот период. Кроме того, не забывайте регулярно пропалывать сорняки , поскольку высокие температуры и длинный день благоприятствуют развитию первых растений, которые будут конкурировать с томатами за воду и питательные вещества . Установление четкого графика ухода, предполагающего проведение необходимых работ не реже одного раза в две недели, позволяет систематически следить за растениями и вовремя реагировать на проблемы.

Как ухаживать за помидорами в июне?

Основное действие по уходу в июне – подвязывание растений так, чтобы растущие стебли имели достаточную поддержку и не ломались под тяжестью плодов. Подвязать стебли томатов к опорам можно с помощью мягкой веревки, ткани или нейлоновых чулок, что позволит растению устойчиво расти. Регулярная проверка состояния лигатур и пополнение мульчи защищает помидоры от поломки ветром, чрезмерного пересыхания почвы и развития сорняков.

Важной задачей июньского ухода является также удаление листьев , соприкасающихся с почвой. Благодаря этому вы предотвратите грибковые и бактериальные заболевания. Нижние листья особенно восприимчивы к инфекции, поэтому их следует регулярно удалять, чтобы обеспечить здоровое развитие томатов. Также стоит избавиться от боковых наростов , так называемых пасынков, которые появляются между листьями и основным стеблем. Удаление этих отростков улучшает циркуляцию воздуха и откроет доступ солнечному свету внутрь растения, что поспособствует лучшему росту.

В июне надо не забывать регулярно поливать помидоры . Если июнь засушливый, растения рекомендуется поливать 2–3 раза в неделю, расходуя около 10–20 литров воды на квадратный метр. Если июнь выдался дождливым, можно ограничить полив до 1-2 раз в неделю, в количестве около 5-10 литров на квадратный метр.

Выращивание томатов в туннелях под спанбондом также требует особого внимания. Туннель обеспечивает защиту от неблагоприятных погодных условий, но также может привести к повышению температуры и влажности, которые способствуют развитию грибковых заболеваний. Поэтому в июне надо регулярно проветривать тоннели, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. В этом случае нельзя его переливать, так как это приведет к чрезмерной влажности почвы. Большинство культур в укрытии рекомендуется поливать только один раз в неделю.

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Подкормка и опрыскивание томатов в июне

В июне томаты нуждаются в повышенном количестве азота, который поддерживает развитие зеленой растительной массы. Стоит раз в неделю удобрять их навозом крапивы, который дает важнейшие питательные вещества. Более того, в июне также стоит минимум дважды внести навозную жижу из хвоща, что укрепит стенки растительных клеток. В этот период также рекомендуется опрыскивать растения дрожжами, которые внесут в почву полезные микроорганизмы. В последующие месяцы, когда помидоры начнут плодоносить, внесите удобрения с повышенной дозой калия и фосфора, например навозную жижу окопника.

Также стоит опрыскивать натуральные экстракты растений , например, чеснока или пижмы, чтобы защитить растения от вредителей. Регулярный контроль листьев, цветов и плодов на наличие тли, паутинного клеща и белокрылки позволит своевременно обнаружить проблемы и принять соответствующие меры. Если домашние методы борьбы с вредителями не принесут результата, у вас еще будет достаточно времени, чтобы воспользоваться коммерческими средствами защиты растений.

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