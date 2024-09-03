Как высушить сливы на зиму? Нашли способ, после которого вы перестанете покупать чернослив в магазине

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Опубликовано: 03.09.2024 10:20 , Обновлено: 03.09.2024

К началу осени в садах многих белорусов наблюдается изобилие слив. Чаще всего эти плоды служат основой для создания компотов и варенья, однако это далеко не единственный способ заготовить их на зиму. Немногие знают, но даже из домашних слив можно приготовить любимый многими чернослив. Рассказываем, какая о него польза и как его высушить и хранить, чтобы больше на тратиться на покупку такого сухофрукта в магазине.

Сразу сделаем оговорку, что сушка слив - достаточно трудоемкий процесс. Однако на выходе вы получите вкусное и полезное лакомство, в качестве которого можете быть точно уверены.

Чем полезен чернослив?

Чернослив – богатый источник многих ценных питательных веществ, которые несут большую пользу организму. В первую очередь он богат пищевыми волокнами , которые благотворно влияют на работу кишечника. Кроме того, чернослив содержит много калия , который помогает работе сердца и нормализирует артериального давление. Также нельзя не заметить наличие витамина К , который отвечает за процессы свёртывания крови и укрепляет кости.

В нём содержатся витамины группы В , а также витамины С, А и Е . А ещё, это ценный источник цинка, магния, фосфора и железа.

Польза от регулярного употребления чернослива очень велика. Вот как он влияет на организм человека:

Регулирует работу пищеварительной системы . Чернослив – известное средство от запоров. Он поддерживает регулирует микрофлору кишечника и укрепляет иммунитет. Кроме того, его употребление вызывает чувство сытости, что позволяет лучше контролировать свой вес.

. Чернослив – известное средство от запоров. Он поддерживает регулирует микрофлору кишечника и укрепляет иммунитет. Кроме того, его употребление вызывает чувство сытости, что позволяет лучше контролировать свой вес. Улучшают работу сердца. Этому способствует содержащийся в его составе калий и витамина С, который не только укрепляет иммунитет, но и повышает эластичность кровеносных сосудов. Это, среди прочего, помогает контролировать кровяное давление.

Этому способствует содержащийся в его составе калий и витамина С, который не только укрепляет иммунитет, но и повышает эластичность кровеносных сосудов. Это, среди прочего, помогает контролировать кровяное давление. Очищает организм. Пищевые волокна помогают избавиться от шлаков в пищеварительной системе. Также чернослив содержит антиоксиданты, органические кислоты и полифенолы, которые помогают выводить токсины из организма и облегчить работу печени.

Пищевые волокна помогают избавиться от шлаков в пищеварительной системе. Также чернослив содержит антиоксиданты, органические кислоты и полифенолы, которые помогают выводить токсины из организма и облегчить работу печени. Улучшает работу мозга. Органические кислоты, магний и антиоксиданты помогают сохранить остроту ума. Они не только поддерживают процессы концентрации и памяти, но и может защитить нервную систему от воздействия хронического стресса.

Сколько чернослива стоит съедать в день?

Чернослив - полезный продукт, однако стоит знать, что при его употреблении стоит соблюдать умеренность. Стоит знать, что чернослив достаточно трудно переваривается, поэтому его переизбыток может принести больше вреда, чем пользы.

Более того, чернослив очень калориен, поэтому при его употреблении в больших количествах можно поспособствовать увеличению веса.

Для того, чтобы извлечь максимум пользы из чернослива, достаточно съедать 2-3 сухофрукта в день.

Новость Телеграф

Как сделать домашний чернослив?

Если у вас есть свой фруктовый сад и вы не знаете, что делать с лишними сливами, то вы можете высушить их.

Лучше всего это сделать при помощи специальное приспособления, но если его нет, то можно ограничиться обычной духовкой.

Прежде чем приступить к сушке, нужно подготовить сливы. Выберите фрукты с твёрдой и здоровой кожицей, без синяков. Плоды с трещинами непригодны для сушки.

Помойте сливы и пробланшируйте. Для этого опустите их на несколько секунд в кипяток, а затем искупайте в ледяной воде. Достаньте сливы из воды и хорошенько высушите. Разрежьте пополам и удалить семена. Выложите сливы на противень, застеленный бумагой для выпечки. Разогрейте духовку до 40 градусов (без функции конвекции) и сушите около 2 часов. Когда кожа на плодах начнёт сморщиваться, поднимите температуру до 50 градусов и сушите ещё 2 часа. По истечении этого времени выключите прибор, остудите сливы и переверните их. Затем поставьте их обратно в разогретую до 40 градусов духовку и сушите ещё 3 часа. Иногда процесс необходимо повторить еще раз, чтобы получить идеальный результат. Готовность чернослива проверяйте наощупь. У них должна быть упругая мякоть, но из них уже не должен вытекать сок.

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Как хранить готовый чернослив?

Готовый чернослив можно хранить в холодильники либо при комнатной температуре. В холодильнике поместите чернослив на дверцу, сложив его в матерчатый мешочек либо бумажный крафт-пакет, или храните в герметичной посуду (лучше стеклянной).

Для более длительного хранения чернослив можно положить в ящики для овощей или мяса (в холодильнике), где самая низкая температура.

Если вы планируете хранить сухофрукт в комнатных условиях, то используйте только герметичную тару. В стеклянных или керамических ёмкостях при комнатной температуре они отлично сохранятся в течение 6 месяцев.

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