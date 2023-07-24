Почему помидоры трескаются? Нашли две причины и рецепт копеечной "витаминной бомбы" для лечения

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Опубликовано: 24.07.2023 10:24 , Обновлено: 28.04.2024

Домашние томаты приносят много радости садоводам и огородникам. Но только, если они красивые, спелые и целые. Но часто помидоры трескаются и даже лопаются, когда ещё висят на кустах. Только подумаешь, что пускай еще денек дозреет, а на утро видишь трещину на томате. В чем причина? И самое главное - что делать?

На самом деле, это довольно распространенная проблема, но, к счастью, ее можно ловко исправить. У нас есть это для этого проверенный способ, благодаря которому вы навсегда забудете о растрескивании помидоров. Более того, домашнее удобрение, которое мы предлагаем, заставит помидоры расти упругими и сочными.

Почему помидоры трескаются?

Растрескивание томатов - обычная ситуация и не означает, что вы плохой садовник. Так что к психологу для повышения самооценки точно не надо ходить. Есть две основные причины, почему это происходит.

Слишком частый и неправильный полив

Иногда так случается из-за слишком частого полива. Если дать кустам много воды, после того как они высохли на солнце, то помидоры начнут набухать и их кожа сломается (это выглядит не очень аппетитно). Такие трещины появляются не сразу. Они происходят после регулярного полива и потом резкого высыхания. Как правильно поливать томаты, читайте по свылке ниже.

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Недостаток витаминов

Другая причина - дефицит питательных веществ, и особенно калия. И тут вам поможет рецепт домашнего удобрения с дрожжами.

Такое питательное вещество будет не только витаминной бомбой, но и создаст защитный барьер от фитофторы. Сделать его очень легко:

Взять 100 грамм дрожжи.

Растворить их в 10 литров горячей воды. Тщательно перемешать.

Подождите, пока дрожжи полностью растворятся. Поставьте раствор в сторону на несколько часов в тенистое место.

По истечении этого времени вы можете использовать приготовленное удобрение для опрыскивания кустов томатов.

Что делать, если пожелтели листья помидоров? Опрыскайте этим домашним дешевым средством

Ранее Телеграф писал, что тем, кто выращивает помидоры, всегда следует помнить, что они восприимчивы к вредителям и болезням, а также чувствительны к ошибкам в уходе. Самый простой способ обнаружить признаки плохого состояния — посмотреть на листья помидоров. Почему они скручиваются и почему на их поверхности появляются тревожные пятна? Рассказываем, как понять, в чем проблема и справиться с ней.

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