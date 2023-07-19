Что делать, если пожелтели листья помидоров? Опрыскайте этим домашним дешевым средством

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Опубликовано: 19.07.2023 10:44 , Обновлено: 17.08.2023

Даже опытным огородникам иногда бывает сложно сохранить растения здоровыми и красивыми. Одна из самых распространенных проблем в последнее время — пожелтение листьев помидоров. Однако не стоит отчаиваться. Каждый может справиться с этой проблемой в домашних условиях, приготовив простой раствор. Вам не придется бежать в магазин за специальными средствами. Многие ингредиенты есть дома у каждого.

Почему у томатов желтеют листья?

Изменение окраски листьев – серьезный признак того, что растение заболело. И тогда для профилактики уже поздно — нужно быстро «лечить» растение.

В выращивании томатов важен полив, который не должен быть преждевременным или чрезмерным. Регулярно проверяйте уровень влажности почвы, чтобы она не была слишком влажной. Эти овощи следует поливать утром или вечером, когда температура низкая.

Желтые листья являются признаком того, что помидоры получили слишком много влаги и заболели или им не хватает необходимых минералов. В этом случае стоит использовать удобрения с азотом, что укрепит кусты и предотвратит дальнейшую гибель растений.

Помидоры часто слишком быстро усваивают содержащиеся в почве минеральные вещества, так что потом им не из чего их получить.

Фузариоз

Это болезнь, вызванная влажностью. Она заключается в постепенном увядании листьев и загнивании корней. Это вызвано грибком под названием Fusarium, который развивается в растении и не может быть удален каким-либо образом. Все потому, что он находится в почве.

Тем не менее его развитие можно ограничить до начала культивирования препаратами с добавлением грибов-антагонистов. Только так можно защитить растения на следующий сезон.

Чем опрыскивать помидоры, когда желтеют листья

Естественные и экологические методы самые лучшие, а кроме того, вы можете приготовить их сами в домашних условиях.

Просто положите в кастрюлю 1 столовую ложку гвоздики, 2 пакетика черного чая и 1 луковую шелуху, затем залейте 300 мл воды и варите 15 минут.

На последнем этапе просто процедите и разбавьте отвар в соотношении 1:3. Препарат нужно применять 1 раз в месяц.

Что делать, если пожелтели листья огурцов? Поможет аптечное средство за 75 копеек

Ранее Телеграф писал, что делать с пожелтевшими листьями огурцов. Чтобы спасти растения и потом получить хороший урожай, нужно действовать очень быстро. К счастью, есть простое домашнее средство. Для его приготовления вам понадобится всего лишь один копеечный продукт, который есть в любой аптеке.

Что делать, если пожелтели листья огурцов? Поможет аптечное средство за 75 копеек