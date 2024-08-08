Почему перцы перестали расти и пожелтели? Эти 2 продукта помогут спасти урожай

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Опубликовано: 08.08.2024 11:01 , Обновлено: 08.08.2024

Одним из самых долгожданных овощей, которые появляются летом, определённо являются перцы. Однако нередко период долгого ожидания плодов может не принести никакого результата. Случается, что растение начинает желтеть, а плоды буквально останавливаются в развитии и увядают. Из-за чего это происходит и как сохранить урожай?

Сезон плодоношения перца начинается в августе и длится до сентября. В этот период рассаде необходимо уделить особое внимание и отслеживать появление симптомов возможных болезней растения. Своевременная реакция не позволит свести на нет все усилия, затраченные на выращивание урожая перцев.

Одним из тревожных сигналов, которые должны заметить огородники, является появление желтых пятен на листьях. Иногда их присутствие может говорить о недостаточном поливе, но также это может быть симптомом серьезного грибкового заболевания, такого как фузариоз перца.

Фузариоз перца – что это за болезнь и откуда она берется?

Фузариоз – одно из самых серьёзных грибковых заболеваний перца, которое может поражать урожай летом. Чем теплее, тем быстрее оно прогрессирует, поэтому старайтесь регулярно проверять рассаду.

Это заболевание вызывает гриб Fusarium oxysporum. Сначала он поражает корни, а затем и остальные части растения. Он может жить в почве многие годы, а прогрессированию заболевания способствуют три фактора: загрязненная почва, высокая влажность и температура выше 25 градусов Цельсия.

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Как определить фузариоз перца?

Симптомы фузариозного увядания перцев вначале проявляются на нижних листьях, которые желтеют и постепенно вянут. По мере прогрессирования заболевания верхние части растения также теряют тургор(обезвоживаются), тускнеют и опадают.

Перцы перестают развиваться. Он растет медленно или его рост полностью полностью останавливается, а плоды, которые он приносит, чахлые или мелкие и деформированные. Если после срезания побега (главного или бокового) на срезе видны коричневые круги, то почти наверняка перец болен фузариозом.

Как не допустить появления заболевания?

Одним из способов предотвращения фузариоза перца является севооборот. Не сажайте это растение на одном и том же месте несколько лет подряд, так как это увеличивает риск поражения грибковыми заболеваниями.

Позаботьтесь о качестве почвы в своем огороде – она должна быть водопроницаемой и не слишком влажной. Время от времени стоит подкармливать его натуральным компостом или навозом, чтобы улучшить структуру почвы и укрепить растения.

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Как бороться с фузариозом перца?

Бороться с фузариозом перца самостоятельно непросто, но есть два простых домашних средства, способных остановить развитие заболевания.

Если вы хотите спасти растения, удалите зараженные листья и побеги стерильным инструментом. Не компостируйте обрезки, а просто сожгите (иначе они могут заразить все ваши растения).

Приготовьте домашние опрыскиватели:

Чесночный настой. Измельчите чеснок и замочите в воде в пропорциях одна головка чеснока на литр воды. Затем перелейте отвар в пульверизатор и опрыскайте растения;

Измельчите чеснок и замочите в воде в пропорциях одна головка чеснока на литр воды. Затем перелейте отвар в пульверизатор и опрыскайте растения; Экстракт корицы. Смешайте пряность с водой, перелейте в пульверизатор и опрыскайте растения.

Также вы можете опрыскать растения слабым раствором марганцовки. Он должен быть слегка разоватым. Не переборщите с дозировкой, иначе листья растения получат ожог.

[info_b]Важно! Народные средства будут эффективными только на самой ранней стадии развития заболевания. Именно поэтому нужно контролировать их состояние регулярно и реагировать быстро. На поздней стадии фуриоз перцев искоренить уже невозможно.[/info_b]

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