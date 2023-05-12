Как защитить огород от слизней и улиток? Поможет то, что обычно отправляют в мусор

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Опубликовано: 12.05.2023 13:24 , Обновлено: 12.05.2023

Британские ученые подсчитали, что в саду среднего размера Евет до 15 тысяч слизней и улиток. Хорошая новость для любителей высокой французской кухни, но точно не для среднестатистического белорусского дачника.

Если для французов виноградные улитки - это изысканный деликатес, для литовцев - источник дополнительного заработка (там за кило виноградных улиток в этом году можно выручить до 80 евроцентов), то для большинства белорусов они не более чем садовые вредители. От них хочется поскорее избавиться, пока те не уничтожили урожай зелени, ягод и овощей, и в дело идут любые средства.

Известный британский садовник Дэвид Домонипо поделился своим секретом, как он борется в улитками и слизнями в саду, не тратя на это ни одной лишней копейки, передает издание Express. Садовод использует для этого отходы, которые обычно отправляют прямиком в мусорную корзину, а именно - яичную скорлупу.

Домонипо предложил вымыть яичную скорлупу и высушить её в духовке или микроволновой печи, чтобы избавиться от внутренней мембраны, покрывающей скорлупу изнутри. Затем скорлупу следует измельчить и обсыпать ею овощи на грядках или цветы на клумбах, которые любят пожирать слизни.

Эксперт пояснил, что и улитки, и слизни будут стараться избегать острых краев скорлупы, поэтому просто не доберутся до ваших растений и выберут себе более доступное “место для завтрака”.

Не только яичная скорлупа. Как ещё защитить огород от слизней?

Аналогичные методы борьбы предложил использовать другой британский садовод Адам Паско. Он также считает, что можно обойтись без вредных химических веществ, а воспользоваться вместо этого естественными барьерными материалами, такими как щебень или острые камушки, которые следует обсыпать растение.

Впрочем, яичная скорлупа в этом плане - более выигрышное средство, ведь помимо защиты от вредителей, она ещё и обогащает почву полезными микроэлементами и по сути выступает в качестве удобрения.

Ещё одной альтернативой британские садовники называют пластиковые бутылки. Отрезав дно бутылки, ими можно накрыть молодые растения и саженцы, что отпугнет вредителей и птиц, а также создаст внутри благоприятный микро-климат и поможет растениям расти быстрее.

Британские садовники предложили устроить улиткам пивную ловушку

Ещё одно оригинальное средство борьбы со слизнями и улитками - так называемая “пивная ловушка”. Для неё в огороде выкапывают неглубокую яму, помещают туда банку или пластиковое ведерко так, чтобы край был на одном уровне с поверхностью почвы, и заполняют ёмкость пивом.

Как поясняют специалисты, слизняков привлекает пивной запах, они подползают к ловушке, падают в напиток и тонут в нём. Всё, что останется садоводу - через какое-то время выбросить мертвых слизней и сменить ёмкость.