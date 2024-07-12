Почему морковь растёт кривой и трескается? Вот что можно сделать, чтобы получить хороший урожай

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Опубликовано: 12.07.2024 16:19 , Обновлено: 15.11.2024

Едва ли белорусы, которые занимаются выращиванием овощей на приусадебном участке, не сажают морковь. Этот ценный корнеплод незаменим во многих любимых блюдах. Вырастить морковь несложно, но урожай может как удивить, так и разочаровать. В июле некоторые уже могли подсмотреть, что у них вырастает, и заметить, что некоторые корнеплоды растут кривыми и с трещинами. Почему это происходит и как исправить ситуацию?

Для того чтобы выращенная морковь не разочаровала своим качеством, важны не только основные правила ухода. Здоровый и обильный урожай зависит от многих факторов, и о некоторых из них следовало позаботиться заранее. Тем не менее даже сейчас у вас ещё есть шансы улучшить положение и рассчитывать на как минимум неплохой урожай.

Популярная проблема – искривление корней моркови . Это может быть следствием множества причин. Наиболее распространенной является неправильный выбор почвы.

Слишком тяжёлая и уплотненная почва, склонная к образованию корки, не является подходящим субстратом для развития моркови. Лучше всего этот корнеплод растет на лёгкой песчано-глинистой земле. Она должна быть богатой на питательные вещества и немного кислой.

Морковь не переносит большого количества азота в почве, поэтому выращивать ее лучше всего через год после внесения навоза.

Также она не любит избыток фосфора – это может привести к тому, что у растения появятся боковые побеги или расщепятся корни. Удобрения следует использовать только тогда, когда морковь достигнет высоты примерно 8 см. Вносите удобрение растение между рядами, предпочтительно используя органические подкормки, которые обеспечат её необходимым количеством этих двух питательных веществ.

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Как повлиять на форму моркови и не допустить её растрескивания?

Проблемы с корнями моркови также могут быть вызваны влажностью почвы. Растение наиболее чувствительно к засухе во время всходов. В случае засушливой весны необходимо не забывать регулярно поливать её сейчас . Однако помните, что переусердствовать с количеством воды тоже нельзя.

Большие перепады влажности могут привести к растрескиванию корней моркови. По этой причине следует не забывать контролировать уровень гидратации воды и избегать ситуаций, когда ее слишком много или слишком мало.

Также очень важно регулярно прореживать морковь . Слишком густой посев может привести к появлению мелких и деформированных корней. У каждой морковки должно быть место для правильного развития. Растения, которым приходится конкурировать с другими за рост, могут плохо развиваться и давать плохие урожаи.

По этой же причине следует регулярно пропалывать грядки, на которых растет растение.

Если кривая и растрескивающаяся морковь частая картина на ваших грядках, то в следующем сезоне обратите внимание на несклонные к этой проблеме сорта. Например, “Бланка”, “Амстердамская” и фиолетовые сорта Deep Purple и Purple Haze.

Ранее Telegraf.news писал о том, что для получения максимального урожая важно обеспечить моркови надлежащую защиту от болезней, которые могут подавлять рост растений. Достаточно использовать простую смесь, и никакие болезни не коснутся нашего урожая.

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