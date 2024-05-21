Как спасти морковь от болезней? Полейте её этим проверенным раствором

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Опубликовано: 21.05.2024 12:11 , Обновлено: 15.11.2024

В каждом огороде наверняка найдется место для моркови. Выращивать ее несложно, а полезные и вкусные корнеплоды можно использовать во многих блюдах. Для получения максимального урожая важно обеспечить моркови надлежащую защиту от болезней, которые могут подавлять рост растений. Достаточно использовать простую смесь, и никакие болезни не коснутся нашего урожая.

Что нужно моркови для здорового роста?

Морковь - чрезвычайно универсальный овощ с широким спектром кулинарного использования. Ее выращивают на многих огородах, она имеет множество сортов и обладает множеством полезных свойств. Кроме того, она не очень требовательна, поэтому с ее выращиванием справится даже садовод-любитель. Тем не менее, стоит знать, что нужно моркови для здорового роста.

Она предпочитает место с хорошим солнечным освещением, хотя может переносить и легкую частичную тень. Однако при выращивании в тени она может расти медленнее и иметь более низкие вкусовые качества и качество корнеплодов.

Морковь предпочитает легкую, плодородную и супесчаную почву с нейтральной или слабокислой реакцией. В то же время она не любит тяжелые и заболоченные почвы - в противном случае корнеплоды могут растрескиваться и расслаиваться.

Стоит также помнить, что морковь любит умеренно влажный субстрат, поэтому полив должен быть регулярным (особенно в периоды засухи).

Чтобы морковь росла здоровой, ей также необходимо правильное удобрение. Для этого можно использовать органические удобрения, такие как компост или навоз.

Поскольку морковь может конкурировать с сорняками за свет и питательные вещества, следует позаботиться о регулярной прополке.

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Выбор предшественника также важен - садоводы не рекомендуют выращивать морковь после таких овощей, как:

свекла;

фасоль;

горох;

сельдерей;

картофель.

А вот капуста, цветная капуста, кольраби, кукуруза и лук-порей являются хорошими предшествующими культурами.

Эта смесь защитит морковь от болезней

Морковь, как и любой другой овощ, подвержена заболеваниям, которые могут привести к большим потерям урожая.

К числу наиболее опасных относится альтернариоз моркови, которому благоприятствует теплая и дождливая погода.

Еще одно заболевание, поражающее морковь, - мучнистая роса зонтичных растений, которая проявляется в виде белых пятен мучнистого налета с крошечными спорами грибка.

Среди других заболеваний стоит упомянуть:

мокрую корневую гниль;

обыкновенную паршу моркови;

ризоктониоз;

серую плесень;

склеротинию.

Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша морковь росла здоровой и беспроблемной, стоит позаботиться о ее защите от опасных патогенов.

Старый, но проверенный способ защиты моркови от болезней - перманганат калия (марганцовка). Его можно приобрести без рецепта практически в любой аптеке. Он выпускается в виде небольших кристаллов или порошка фиолетового цвета.

Марганцовка обладает бактерицидным, фунгицидным и антисептическим действием, что позволяет защитить морковь от многих болезней. Кроме того, она защищает от корневой гнили и даже предохраняет урожай от одного из самых опасных вредителей - морковной мухи.

Чтобы приготовить раствор, нужно добавить 3 г перманганата калия на 10 л воды и тщательно перемешать.

Полейте морковь этим препаратом после второго прореживания. Кроме того, повторите эту операцию через 3 недели, чтобы урожай всегда был обильным и здоровым.

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